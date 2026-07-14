Zum Hauptinhalt springen

Avantgarde-Veteranin Laurie Anderson in MünchenChronistin des verlorenen Amerikas

Lesezeit: 3 Min.

Mit E-Geige, höchster Konzentration und erstaunlicher Kondition:  Laurie Anderson in der Isarphilharmonie.
Mit E-Geige, höchster Konzentration und erstaunlicher Kondition:  Laurie Anderson in der Isarphilharmonie. Oliver Hochkeppel

Die überwältigende und berührende Bestandsaufnahme eines großen künstlerischen Gesamtwerks: Laurie Anderson und „Sexmob“ in der Isarphilharmonie.

Kritik von Oliver Hochkeppel

SZ bei Google bevorzugen

Womöglich ist es nicht schmeichelhaft für eine Zeit, wenn die Avantgarde von gestern noch aktuell ist. Wortgetreu ist Avantgarde ja ihrer Zeit voraus. Wenn die Zukunft sie eingeholt hat, ist es normalerweise vorbei mit ihr.  In der Isarphilharmonie zeigte sich nun, dass so gut wie nichts von den progressiven Performance-Elementen, die Laurie Anderson von den Achtziger- bis in die frühen Zweitausenderjahre erfunden hat, überholt ist. Im Gegenteil, das meiste wirkt aktueller denn je.

Zur SZ-Startseite

Indie-Musiker Enik
:Gestrauchelt und wieder aufgestanden

Einst musste er vor der Abrissbirne fliehen, jetzt tritt er in der Isarphilharmonie und den Kammerspielen auf: Der Musiker Enik zeigt, welche Höhen und Tiefen man als Künstler in München erleben kann – wenn man einen langen Atem hat.

SZ PlusVon Bernhard Blöchl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite