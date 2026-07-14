Womöglich ist es nicht schmeichelhaft für eine Zeit, wenn die Avantgarde von gestern noch aktuell ist. Wortgetreu ist Avantgarde ja ihrer Zeit voraus. Wenn die Zukunft sie eingeholt hat, ist es normalerweise vorbei mit ihr. In der Isarphilharmonie zeigte sich nun, dass so gut wie nichts von den progressiven Performance-Elementen, die Laurie Anderson von den Achtziger- bis in die frühen Zweitausenderjahre erfunden hat, überholt ist. Im Gegenteil, das meiste wirkt aktueller denn je.