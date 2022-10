Von Barbara Hordych

1895 gilt als Beginn der Filmgeschichte, weil es in diesem Jahr die erste öffentliche Präsentation der neuartigen Apparatur der Brüder Lumière gab. Doch auch weit vor diesem Datum verzauberten bewegte und projizierte Bilder schon ihr Publikum. Die sogenannte Vorgeschichte des Kinos ist reich an Wunderkisten und Gerätschaften. Die bedeutendste darunter ist die Laterna Magica, das "Kino des 19. Jahrhunderts". Als Volksbelustigung und Belehrung faszinierte sie Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Im dunklen Raum zeigte die "Zauberlaterne" im Lichtkreis ihrer Petroleumlampe eine unbekannte Welt voller Sensationen. Das Publikum verfolgte mit Lachen, Gruseln oder Staunen den Ausbruch des Vesuvs, Gespensterspuk und Clownsspektakel. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wanderten die Zauberlaternen in kleineren Bauformen in die Kinderzimmer wohlhabender Bürger, verschwanden aber zunehmend mit dem Aufkommen des Kinos.

Am 29. Oktober gibt es im HP8 eine der raren Gelegenheiten, in diese imaginäre Zauberwelt mit bewegten, farbigen Bildern, Erzähler und Vorführer einzutauchen. Der Pre-cinema-Spezialist Jörg Klinner präsentiert die alte Kunst der Laterna Magica, die bereits im Mittelalter erfunden, aber lange geheim gehalten wurde: Mit einer großen Doppellaterne entführt er die Zuschauer zu den Klängen mechanischer Musikinstrumente in die Bilderwelten historischer, handgemalter Glasbilder des 19. Jahrhunderts.

Detailansicht öffnen Artistische Ballkünste sind in der "Großen Circusgala" zu bewundern. (Foto: Kinderkino e.V.)

"Mit der Zauberlaterne in den Zirkus" geht es um 15 Uhr für Kinder, "Eine wundersame Reise in die Vergangenheit - Große Circusgala" verspricht das Familienprogramm um 18 Uhr. Die Vorführungen bilden den Auftakt zu den Herbstfilmtagen, die bis 3. November jeweils um 15 Uhr einen Kinderfilm zeigen. Darunter bekannte Literaturverfilmungen wie "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" und "Der Herr der Diebe", aber auch Entdeckungen wie besondere Kurzfilme am 2. November.

Bilderreise mit der Laterna Magica, Sa., 29. Oktober, 15 Uhr und 18 Uhr; Herbstfilmtage bis Do., 3. November, Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Straße 8, Programm unter: filmstadt.muenchen.de