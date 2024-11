In seinem neuen Programm „Boomerland“ tobt Lars Reichow gehen die AfD und Trump und lässt sein Publikum doch mit guten Gefühlen zurück.

Kritik von Thomas Becker

Ach, würden doch bloß alle auf ihn hören. Sich die Augen öffnen lassen vom Populisten-Song. Sich ermutigt fühlen vom Mutmacher-Song. „Wir müssen aufhören uns auf Andere zu verlassen“, sagt der Mann am Klavier und fordert, selbst aktiv zu werden, zu helfen, zu spenden, „gegen die Ohnmacht“. Die Weltenläufte bieten ja gerade reichlich Gelegenheit, in eine depressive Grundstimmung zu rutschen, was einem als aufgeklärter Demokrat nicht passieren darf – weil man gebraucht wird. Um die Stimme zu erheben, wie es Lars Reichow vormacht.