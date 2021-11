Musiker, Lehrer, Autor, Moderator - all diese Tätigkeiten hat der Mainzer Lars Reichow schon professionell ausgeübt. Kein Wunder, dass er schon seit den Neunzigerjahren sozusagen eine kabarettistische Allzweckwaffe ist. Nach dem frühen Programmtitel "Der Klaviator" gerne beim Musikkabarett einsortiert, geht Reichow doch weit darüber hinaus. Türmt aus seinen Beobachtungen der Realität gerne wilde Fantasien auf, mal poetisch-verträumt, mal prosaisch-böse. Immer griffiger wurden zuletzt die Programmtitel: "Freiheit!" und "Lust" hieß es kurz und knackig, und auch beim neuen geht das so weiter. Mit "Ich!" schwenkt Reichow auf das aktuelle Thema des Narzissmus ein. Mit einem satirischen Vergnügungskurs für den Umgang mit menschlicher Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit samt den typischen Reichow-Paradoxien, ganz nach dem Motto: In Zeiten stürmischen Beifalls ist es gar nicht so leicht, sich Gehör zu verschaffen.

Lars Reichow, Fr., 12. Nov., 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8, Tel. 34 49 74