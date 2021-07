Kinder entdecken das Tier auf einem verlassenen Grundstück in einem wenig gefüllten Schwimmbecken. Die Feuerwehr steht schließlich vor der Herausforderung, wie sie den Biber dort herausbekommen soll.

Biber sind eigentlich gute Schwimmer, in Langwied musste aber am Samstagabend die Feuerwehr ausrücken, um eines der Tiere aus einem Swimmingpool zu retten. Kinder hatten es entdeckt und die Helfer zu einem verlassenen Grundstück im Jägerhofweg gerufen.

So ein Pool ist für einen Biber keine Herausforderung - wenn sich in ihm genügend Wasser befindet. Zwanzig Zentimeter Füllhöhe reichten aber bei Weitem nicht, um den rettenden Beckenrand zu erreichen. Eine Treppe gab es nicht, und die Feuerwehr bezweifelte zurecht, "dass der Biber im Leitersteigen geübt war". Er wurde darum mit einem Kescher eingefangen und in einem nahen Bach ausgesetzt.