Mode? Allein das Wort gefällt Ulli Wagner nicht. Zu sehr klingt es für den Gründer des Herrenlabels "Rennschmied und Wagner" danach, den eigenen Geschmack dem Zeitgeist zu unterwerfen. Er verbindet überbordende Kleiderschränke damit, und Arbeiterinnen, die in asiatischen Textilfabriken schuften, um hierzulande die trendgetriebene Gier nach neuen Klamotten zu befriedigen. "Ich mache keine Mode, ich mache Bekleidung", sagt er deshalb. Eine Handvoll kleiner Textilbetriebe in Bayern und Thüringen fertigen seine Ware, "die letzten Mohikaner", wie er sagt, denn oftmals plagen diese Nachwuchssorgen und eine unzureichende Auftragslage. Der Münchner selbst hat sich vom Druck, mehrmals pro Jahr eine neue Kollektion zu liefern, befreit: Anzüge aus schottischen Tartanstoffen, Mäntel aus bayerischem Loden, Pullover aus feiner, italienischer Wolle - Wagners Kleidung soll ein Leben lang halten. Lieber wenige, aber hochwertige Teile im Schrank, die dann auch gerne ihren Preis haben dürfen, findet er. Ein Umdenken im Konsumverhalten käme auch dem deutschen Textilhandwerk zugute. "Wir sind es gewohnt, in rauen Mengen zu kaufen. Würden wir das nicht tun, könnten wir auch wieder hier produzieren."