Das hätte man jetzt auch nicht erwartet, dass dieser ohnehin schon lange Abend – er heißt ja auch „Lange Nacht der neuen Dramatik“ – mit einer veritablen Poetikvorlesung beendet wird. Wiebke Puls, Mitglied der Jury und des Ensembles der Münchner Kammerspiele, hält die Laudatio auf Lennart Kos und dessen Stück „Iridium on earth“, und man ist verdutzt, was alles offenbar in diesem Text steckt, was man zuvor in der Aufführung nicht entdeckte. Allerdings ist man damit nicht allein. Die Entscheidung der Jury, die sprachgewitzte Sciencefictionzaubererliebesgeschichte mit dem Edith-und-Werner-Rieder-Preis auszuzeichnen, löst bei einigen im Publikum Verwunderung aus. Auch weil man wirklich nicht sagen kann, an welchem Punkt dieser Text herauszukommen gedenkt.