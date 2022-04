Von Harald Eggebrecht, München

Zwei junge, klanglich sehr unterschiedliche, vielversprechende Quartette und ein längst schon weltweit gefeiertes, stets dem Risiko des Neuen verpflichtetes Ensemble und eine glänzende Klarinettistin gestalteten diese kurzweilige "lange Nacht des Streichquartetts", die schon für 2020 geplant war zum 60-jährigen Bestehen der Konzertdirektion Hörtnagel. Corona vereitelte das. Nun also 2022. Im nicht voll besetzten Prinzregententheater führte mit vergnüglichen Interviews Annekatrin Hentschel durch diese lange Nacht.

Aus London kommt das Castalian Quartet, benannt nach der Nymphe Kastalia, die sich vorm bedrängenden Apollo in eine Quelle bei Delphi stürzte, deren Wasser seitdem die Inspiration anregt. Die "Castalians" fesselten mit erdig dunklen Klangfarben in zwei Nacht-Chansons von Orlando die Lasso und John Dowland. Mit Leidenschaft warfen sie sich in die Verzweiflungen von Felix Mendelssohn Bartholdys letztem Quartett Op. 80 ebenso wie in zwei Sätze aus Jean Sibelius' "Voces intimae". Dagegen leuchteten beim in Wien lebenden Simply Quartet besonders die hellen Register auf bei Sätzen aus Antonin Dvořáks op. 105 und Mendelssohns op. 44, 2. Eindringlich und gespannt gelang Anton Weberns "langsamer Satz". Annelien van Wauwe brillierte geschmeidig und farbenreich mit Klarinettenstücken von Igor Strawinsky und Kaija Saariaho. Das berühmte finnische Quartett Meta 4 entfaltete dann großartig symphonische Klangmacht und -vielfalt. Krishna Nagarajas "Stringar" diente als fulminante Ouvertüre. Mit Fanny Mendelssohn-Hensels tollem, herausfordernd virtuosem Es-Dur Quartett zeigte Meta 4 seine Meisterschaft und endete mit einer intensiv ausgelebten Hommage an den kürzlich verstorbenen finnischen Komponisten Jaako Kuusisto.

Dem brausenden Beifall für alle Beteiligten dankten die "Simplys" und Annelien van Wauwe mit der sanften "Reverie" von Alexander Glasunow und alle Streicher zusammen mit Peter Tschaikowskys Walzer aus der 2. Streicherserenade. Was für ein unterhaltsamer, anregender, geistreicher Abend!