Nach der Pandemie-Pause steigt endlich wieder die Lange Nacht in München: Es gibt stadtweit 400 Konzerte an 60 Orten, aber die Tickets sind limitiert.

Von Michelle Rigohrt und Michael Zirnstein

Vor Corona wäre "Superspreader-Event" eine durchaus anerkennende Bezeichnung für die Lange Nacht der Musik gewesen: Zehntausende schwärmen aus in der ganzen Stadt, um Kontakte zu haben und Clubs, Kneipen, Konzertsäle, Kirchen und andere Kulturstätten zu entdecken. Logisch, dass derlei zwei Jahre lang zu riskant erschien. "Eeeendlich", wie im Programmheftchen steht, geht es weiter in der mehr als 20-jährigen Geschichte dieses Musikfestivals, diesmal freiwillig gedeckelt auf 16 000 Ticketkäufer, damit die sich noch wohlfühlen, wie David Boppert, Geschäftsführer der veranstaltenden Münchner Kultur GmbH sagt. Staatliche, städtische und private Institutionen weben wieder einen riesigen Musik-, Theater- und Performance-Teppich. Auf vier Shuttlebus-Routen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad kann man sich treiben lassen zu 400 Konzerten an 60 Orten, von Klezmer im Ägyptischen Museum zum Studierenden-Konzert an der Musikhochschule zum Singer-Songwriter Jonathan Gordon im Künstlerhaus ,zum Swing-Tanz-Kurs im Vintage Club, und von einem der neuen Kreativquartiere der Stadt - Gasteig HP8, Kreativlabor 2, Werksviertel Mittel - zum anderen. München brummt und macht sich breit.

Klingendes Werksviertel

Kunstpark Ost, Kulturfabrik - lange vorbei. Aber "Kunst und Kultur sollen das Herz des Werksviertel bleiben", sagt Caroline Eckart, die Geschäftsführerin der Eventfabrik, die das gemischte Areal mit kreativem Leben füllt. Sein buntes Programm will man auch in der Langen Nacht der Musik vorstellen. Ganz besonders im kulturellen Herzstück des Quartiers, dem Theater Werk7. Das präsentiert die neue Reihe "Soundwerk7", die künftig in verschiedene Musikwelten einladen soll. Bei der Premiere zur Langen Nacht will man sich ganz dem Musical widmen, da das Werk7 lange Zeit das Zuhause der Show-Produktionen "Die fabelhafte Welt der Amélie" und "Fack Ju Göthe" war und seit einer Weile ambitionierte Off-Produktionen zeigt. Ein paar Schritte weiter im Café Guatemuc wird David Topic Marimbamusik spielen, die fester Bestandteil der guatemaltekischen Kultur ist. Dazu gibt es kulinarische Spezialitäten und das passende Ambiente aus der Region. Ein kleines Spanien hat das Werksviertel auch zu bieten und zwar in der Bar La Tasca Flamenca. Hier wird die Band Los Compadres auftreten. Das Kontrastprogramm läuft drüben in der Transit Rooftop & Bar: Das deutsche Produzenten- und DJ-Duo Boehm & Lifeofchris wird elektronische Tanzmusik über den Dächern des kunterbunten Werksviertels spielen.

Rave im neuen Gasteig

Detailansicht öffnen "Jugendliche Rebellion" möchte Laura Glauber mit ihrer Band "Lauraine" auf ihrer aktuellen EP "Waves" ausdrücken. Auf der Langen Nacht tritt sie im Gasteig HP8 auf. (Foto: Laila Bierling)

"Alles neu im Süden" und "alles außer Klassik" - unter diesen beiden Mottos packt der Gasteig die diesjährige Lange Nacht der Musik an. Der Gasteig ist sanierungsbedingt in sein Ersatzquartier HP8 umgezogen. Das wissen die meisten, aber nicht alle waren schon hier. In der Langen Nacht bietet sich die Gelegenheit, das Gelände am Isarkanal kennenzulernen. Neu ist auch das Programm: Vor langer, langer Zeit - in jener vor der Pandemie - konnte sich der Gasteig mit zehn Bühnen als Superlativ der Langen Nacht der Musik bezeichnen. Nun soll es ganz anders werden. Keine 40 Auftritte mehr, sondern nur noch zehn, verteilt auf drei Bühnen: Die Open-Air-Stage soll Platz für die Musiker der akustischen Klänge schaffen: Das Elias Prinz Trio mit seinem Swing-Balladen-Walzer-Mix, die Jazzmusiker Sophia und Valentin und Manu Loves You Madly, die Folk, Blues und Pop verschmelzen lassen. Im Multifunktionssaal X wird neben der Indie-Pop-Band Richter + Lippus aus München und der Soulsängerin Seda von 22.40 Uhr an auch die von der Süddeutschen Zeitung zur Band des Jahres 2020 ernannte Lauraine auftreten. Laut Gasteig-Sprecher Michael Amtmann kann man die Lange Nacht im Gasteig HP8 "gut anfangen, mittendrin vorbeischauen und wahnsinnig gut aufhören". Denn um 23 Uhr werden Äxolotl, Francesca btb Reznap, Max Unhold und Sturm&Zimmer die Halle E, das spektakuläre Foyer zur Isarphilharmonie, mit Elektro-Beats in einen Rave-Club verwandeln, wo man noch lange nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung tanzen kann.

Behörden und die Kreativen

Detailansicht öffnen Gut vermittelbar: Die ZAV-Künstlervermittlung der Agentur für Arbeit präsentiert ihr Angebot, unter anderem die Impro-Oper "La Traviata". (Foto: Chr. Flamm)

Was die Größe der Veranstaltung betrifft, hat in diesem Jahr die Bundesagentur für Arbeit dem Gasteig den ersten Platz geraubt. Die Behörde versteht einiges mehr von Kunst und Kultur, als viele wissen. In den vergangenen beiden Pandemie-Jahren haben die Arbeitsvermittler und hier speziell die Sparte der Künstlervermittlung hautnah mitbekommen, wie die Kulturschaffenden kämpfen mussten: Eine Absage nach der anderen, monatelanger Leerlauf. Deswegen hat es die Agentur besonders gefreut, all jene Kunstschaffenden wieder präsentieren zu können, die schon 2020 Teil der Langen Nacht der Musik sein sollten. Aus Klassik, Jazz und Oper, aber auch aus Akrobatik, Stelzenlauf und Jonglage stellt sich das Programm im Veranstaltungssaal JIZ am Kapuzinerplatz zusammen.

Auch das Bayerische Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration ist wieder dabei. Viele Besucher werden alleine Schlange stehen, um einmal das Odeon - früher ein Konzertsaal, heute der Innenhof des Ministeriums - betreten zu können. Aber auch das Musikangebot lockt: Der Tenor Manuel Ried und den A-capella-Chor Soul Food Delight treten auf unter dem Motto "Hilfe für Ukraineflüchtlinge in Bayern." An der Amalienstraße öffnet auch das Generalkonsulat von Ungarn seine Türen für die Jazzmusik, die von der Band Kodály Spicy Jazz modern interpretiert wird. Und das Tschechische Zentrum - im Auftrag des Außenministeriums, den "guten Ruf Tschechiens in der Welt" zu stärken - präsentiert mit dem Jazz-Trio von Otto Hejnic den bekannstesten Schlagzeuger seines Landes.

Berieselung zum Riesling

Vom größten Mitveranstalter zum kleinsten - auf 10,3 Quadratmetern Fläche, um genau zu sein - gelangt man, wenn man vom Arbeitsamt einen Abstecher in die JuLu Kaffeebar macht. Klein, aber fein ist auch das Programm in dem Café am Sendlinger Tor: MadButFine heißt die Münchner Band, die unplugged ein Wohlfühlkonzert geben will. "Es war nur ein Anruf nötig und sie waren dabei", sagt Mitgründer Jannis Pohl, der sich freut, mit seinem Mini-Café dabei zu sein. Sich bei einem Kaffee, einem Riesling oder einer Mahlzeit von Musik berieseln zu lassen, hat schon was. Deswegen beteiligen sich zahlreiche Gastronomiebetriebe an der Langen Nacht. Wie der Ratskeller München am Odeonsplatz, der mit der Rockband Wutzdog zum elften Mal teilnimmt. Wer zwischen all dem Jazz, Rock und Pop Heimweh verspürt, macht einfach Halt im Gasthaus Isarthor. Dort spielt die Kapelle Quetschnblech Volksmusik aus Niederbayern.

Hotels

Hotels sind nicht nur für Gäste von außerhalb gesellige Orte, gerade in ihren Bars und Clubs treffen sich gerne auch die Einheimischen. In der Langen Nacht jedenfalls müssen alle wohl etwas enger zusammenrücken. Etwa im Night Club des Bayerischen Hofes, wo die Münchner Band Jazoum Soul-, Funk- und Lounge-Sounds spielt. Jazz und Evergreens stehen auf dem Programm des Saxofonisten Peter Kral in Sophias Bar im Charles Hotel. Und auch im Hotel Vierjahreszeiten gibt man sich bei Funk und Soul von Time is now nicht zugeknöpft. Neben den renommierten Häusern gibt es noch mehr zu entdecken (nahe dem Hauptbahnhof): die Boilerman Bar im Hotel 25h und das Songwriter-Duo Zweitgeist, und die Almbar im Cocoon Hotel, wo Hansi Riethmeier (bekannt aus Käfers Wiesnschänke) mit Bierzelthits auftrumpft.

Sondertickets fürs Theater

Detailansicht öffnen Selbst auf der Bühne stehen können die Gäste der Langen Nacht im Bayerischen Nationaltheater - allerdings nicht als Künstler, sondern nur bei einer Führung. (Foto: Bayerische Staatsoper)

Etwas Glück und Geduld beim Anstehen braucht, wer einen der meist begrenzten Plätze für Lange-Nacht-Gäste in den Theatern ergattern möchte. Zum Beispiel im GOP Varieté, hier kann man maximal zwei Karten für die Revue "Sailors" telefonisch (089/210288444) reservieren oder jeweils eine halbe Stunde vor Show-Beginn an der Abendkasse abholen. Im Gärtnerplatztheater gibt es für "Candide" einige Platzkarten um 18.30 Uhr an der Abendkasse - nach der Bernstein-Operette singen aber einige Solisten noch weiter bis 1 Uhr. Und auch im Nationaltheater ist nach dem Ballettabend "Passagen" (Karten ab 18.30 Uhr) nicht Schluss. Beim "Open House" von 22.30 bis 2 Uhr gibt es Nachtführungen und Auftritte der Nachwuchsstars des Opernstudios und der Orchesterakademie.

Ein Bad mit den Chören

Detailansicht öffnen Hart, aber herzlich: Der Bud Spenzer Heart Chor singt nur Stücke aus Filmen mit dem schlagkräftigen Schauspieler - bei der Langen Nacht im Müller'schen Volksbad. (Foto: Bud Spencer Heart Chor)

Die Füße ins Wasser baumeln lassen und Musik hören - so lässt es sich aushalten bei der Lange Nacht im Müller'schen Volksbad. Das Jugendstilhaus bietet eine tolle Kulisse und eine hallende Akustik für eine Chornacht etwa mit dem unvergleichlichen Bud Spenzer Heart Chor ("60 fliegende Fäuste auf die Lauschlappen"). Ein anderer Kneipenchor, der Münchner Kneipenchor, drängt sich diesmal mit seiner Indie-Hit-Parade ins Café Bellevue (Schleißheimer Straße 142). Mehr Platz haben da die Kirchen, in denen es nicht nur sakrale Chormusik zu hören gibt: Außer dem Markus-Chor tönt in St. Markus der Rock-Pop-Chor Robins Choruso, und in St. Willibrod wechseln sich der Müttergesangsverein, der Munich English Choir und der Regenbogenchor ab.

Lange Nacht der Musik München, Sa., 7. Mai, 20 bis 2 Uhr, Tickets zu 20 Euro über www.muenchenticket.de, die vier Shuttle-Buslinien starten am Odeonsplatz, Informationen: www.muenchner.de