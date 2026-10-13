Wenn bei der Langen Nacht am Samstag, 17. Oktober, mehr als 100 Museen und Galerien ihre Türen öffnen, gibt es nicht nur viel zu sehen, sondern auch zu hören, auszuprobieren und mitzumachen. Neben allen großen und kleinen Ausstellungshäusern Münchens sind auch besondere Orte wie Kirchen und Synagogen, Gedenkstätten, Forschungseinrichtungen, Stiftungen und Bibliotheken dabei. Zudem laden einige Unternehmen und Unis, das Müller’sche Volksbad, die Volkssternwarte, Großmarkthalle, Feuerwehr und die Stadtentwässerung zu Abendprogrammen ein.

Von 18 bis 1 Uhr früh kann man durch Ausstellungen bummeln, Führungen, Vorträge, Filme, technisch-wissenschaftliche Vorführungen, Lesungen, Theater-Performances und Musik-Darbietungen erleben. Auch das Mitmachangebot ist vielfältig. Da kann man an einem Zeichenmarathon oder einer Impro-Oper teilnehmen, kann Teil einer lebendigen Installation werden, sich beim Lithografieren versuchen, Mineralien-Geoden knacken, am Glücksrad drehen oder beim Kneipenquiz seine Kenntnisse testen.

Mehr als 30 000 Besucherinnen und Besucher kamen im vergangenen Jahr, um die Nacht im Museum zu erleben. Dass es dabei bisweilen eng wird und man mitunter ein wenig warten muss, gehört dazu. Am besten, man nimmt’s gelassen und als Chance, mit anderen ins Gespräch zu kommen, Empfehlungen und praktische Tipps auszutauschen oder schlichtweg Menschen kennenzulernen.

Auf sechs Shuttle-Bus-Routen durch die Nacht

Viele Häuser in der Innenstadt lassen sich bequem auf eigene Faust zu Fuß, mit dem Rad oder mit den regulären öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden. Wer mag, kann aber auch mit den Shuttle-Bussen durch die Stadt kreuzen, oder gelegentlich für einzelne Stationen aufspringen. Dafür gibt es vier fixe Touren und zwei weitere Linien, die die Touren miteinander verknüpfen.

Eine fantastische Welt voller Überraschungen für Groß und Klein: das Imaginarium von Irena Vodáková im Literaturhaus. Foto: Stanik

Tour Innenstadt, Linie 91: Sie schlängelt sich vom Odeonsplatz über Sendlinger Tor zur Theresienwiese und über den Lenbachplatz wieder zurück. Auf dem Weg kreuzt sie die Linien 90 und 94. Dabei fährt die 91 zahlreiche große, aber auch viele kleinere Institutionen in der Innenstadt an, die eine Entdeckung lohnen. Im bekannten Literaturhaus kann man beispielsweise in die geheimnisvolle Welt des Imaginariums eintauchen. Aber wie wäre es, mal dem neuen Standort der städtischen Artothek mit dem Bildersaal in der Burgstraße einen Besuch abzustatten? Dort gibt es nicht nur viel frische, junge, zeitgenössische Kunst zu entdecken, es gibt auch welche zum Anfassen, denn man kann die Kunstwerke auch ausleihen.

Das Kunstlabor 2 ist ein Kosmos für sich. Viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler haben hier Künstlerräume geschaffen. Foto: Jose Pando Lucas

Tour West, Linie 92: Mit der 92 geht es über den Karolinen- und Königsplatz via TU hinaus bis nach Schloss Nymphenburg und wieder zurück. Es gibt Umstiegsmöglichkeiten zu den Linien 90, 93 und 95. Unter anderem liegt auch das Kunstlabor 2 in der Dachauer Straße 90 auf dieser Route. Es ist mit mehr als 15 000 Quadratmetern aktuell Münchens größtes kulturelles Zwischennutzungsprojekt mit Pop-up-Ausstellungen internationaler und lokaler Street-Art-Künstler und Künstlerinnen, von denen viele bei der Langen Nacht da sein werden.

Seit fünf Jahren gibt es das Kunstlabor 2, das von den Machern des MUCA, des Museum of Urban and Contemporary Art in der Innenstadt (das natürlich auch an der Langen Nacht teilnimmt), betrieben wird. Gerade wurde der Nutzungsvertrag bis 2033 vom Stadtrat verlängert.

Gigantische Routen verbinden die Warenströme dieser Welt. Der Fotograf Johnny Miller hat sie in seiner Serie „Unequal Scenes“ (hier Manila, Philippines, 2023, #1) verfolgt. Foto: Johnny Miller

Tour Schwabing, Linie 93: vermutlich eine der längsten Routen. Hier geht’s vorbei am Kunstareal über das Nordbad bis hoch zum Olympiazentrum und über die Parkstadt Schwabing via Münchner Freiheit und an der LMU vorbei zurück zum Odeonsplatz. Umstiege zu den Linien 90, 92 und 95 sind möglich.

Wer sich für Fotografie interessiert, findet hier gleich zwei tolle Ausstellungen: Am Anfang im Amerikahaus, wo der amerikanische Fotograf Johnny Miller in seiner Serie „Unequal Scenes“ auf beeindruckende Weise die räumlichen Grenzen sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit sichtbar macht. Eine Vielfalt der Themen beschäftigt die Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung „Photography in Flux“. Um sie zu entdecken, muss man zur Blackbox der Alexander-Tutsek-Stiftung. Die liegt auf der Route weit oben, in der Parkstadt Schwabing. Dafür muss man dann aber nicht nach Berlin reisen, denn dies ist die Präsentation des „C/O Berlin Talent Awards“, den die Alexander-Tutsek-Stiftung seit 2020 ermöglicht.

Arbeitswelt anno 1956: Der Film zeigt, wie die Firma Rodenstock damals ihr Unternehmen vorstellte. Foto: Bayerisches Wirtschaftsarchiv

Tour Ost, Linie 94: Auf dieser Tour geht’s die Prinzregentenstraße hoch zum Ostbahnhof und über das Deutsche Museum und die Maximilianstraße zurück. Dabei kreuzt sie die Touren 90 und 91. Neben den großen Museen entlang der Prinzregentenstraße kann man hier auch das Bayerische Wirtschaftsarchiv besuchen. Dort werden historische Wirtschaftsfilme gezeigt, die Einblicke in die Arbeitswelten bei Rodenstock (1956), Pfanni (1969) und bei der Dywidag (um 1991) geben.

Diese Monumentalität, die dem Untergang geweiht ist, verschlägt einem die Sprache: Der Ingelfieldfjord auf Grönland 1987. „Last Days of the Arctic“ heißt die Ausstellung des Fotografen Ragnar Axelsson im Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung. Foto: Ragnar Axelsson ‚RAX‘

Außerdem liegt das Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung auf dieser Route, wo die atemberaubenden Grönland-Aufnahmen von Ragnar Axelsson von der Schönheit und Vergänglichkeit des längst nicht mehr „ewigen“ Eises erzählen. Von 20 Uhr an wird DJ Kalle & The Temporary Soundmuseum die passenden arktischen Sounds auflegen.

Roboter, die tanzen oder GoKart fahren – das und noch viel mehr kann man im Deutschen Museum erleben. Foto: Deutsches Museum

Linie 90 Zentral: Sie ist keine eigene Tour, verknüpft aber die zentralsten Sehenswürdigkeiten der vier Touren quer. Wie wäre es mit einem Stopp beim Poetry-Slam und der Bollywood-Party im Museum Fünf Kontinente? Oder doch lieber mal ins Deutsche Museum reinschauen, das wie immer mit einem riesigen Programm aufwartet? Unter anderem lädt es dazu ein, tanzenden Robotern zu begegnen.

Der Erfinder und Musiker Toni Bartl baut aus allerlei Trödelkram neue Instrumente und lässt diese im Museum Mensch und Natur erklingen. Foto: Museum Mensch und Natur

Linie 95 Nord: Auch dies ist eine Verbindungslinie, die die 92 ab Schloss Nymphenburg mit der 93 ab Olympiazentrum verbindet. So erreicht man im Norden bequem das BMW- und das MTU-Museum sowie das Museum Mensch und Natur im Nymphenburger Schloss. Dort kann man im Erdbebensimulator am eigenen Leib erleben, wie es ist, wenn die Erde bebt.

Und in der Ausstellung „Jetzt geh’s rund“ erfährt man viel über die Wiederverwertung von Abfall und lernt neue Upcycling-Ideen kennen. Was dabei herauskommt, wenn ein Instrumenten-Narr wie der Toni Bartl sich dem Abfall- und Kreislaufwirtschaft zuwendet, ist in der Langen Nacht nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Bis 22.30 Uhr wird der humorvolle Erfinder – sein Motto lautet: „Hau nix weg, wer weiß, für was man’s noch brauchen kann“ – sein ungewöhnliches Instrumentarium in der Recycle-Bar zum Klingen bringen.

Hereinspaziert: Das MVG Museum feiert 150. Geburtstag. Deshalb wird die Lange Nacht hier gleich zum langen Wochenende gemacht. Foto: Lange Nacht

Ein Tipp abseits der Touren: Wer interaktive Illusionen liebt, wird sich im Erlebnismuseum Magic Bavaria wohlfühlen. Unter anderem kann man dort wie Spiderman an der Decke kleben. Und nicht zuletzt noch ein Blick auf das MVG-Museum in der Ständlerstraße. Das feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag. Deshalb öffnet es nicht nur am Sonntag Tür und Tor, es lädt bereits am Samstag, 17. Oktober, zu einem Jubiläums-Korso mit historischen Trambahnen und Bussen ein. Der Start ist um 10 Uhr an der Maffei-/Theatinerstraße und verläuft über Max-Monument und Max-Weber-Platz bis zum MVG-Betriebshof in der Einsteinstraße. Von 11.30 Uhr bis 18 Uhr verkehrt je eine kostenlose Tram- und Bus-Jubiläumslinie. Und am Sonntag lädt der Tram-Betriebshof zudem zu einem Tag der offen Tür ein. Ein Wochenende, ganz nach dem Geschmack von Fans der Bus- und Trambahn-Oldies.

Kinderprogramm

In 16 Museen wird zudem am Samstag von 14 bis 18 Uhr ein Kinderprogramm angeboten. Da geht es um verliebte Römer, Tiere im Museum, Sagen und Geschichten oder auch um Roboter und KI. Informationen gibt es über die Kinderprogrammseite.

Gut zu wissen

Das Ticket für die Lange Nacht kostet im Vorverkauf 20 Euro (zuzüglich VVK- und Systemgebühren), erhältlich über München Ticket und in vielen der beteiligten Häuser. Die Tageskasse im Infostand am Odeonsplatz öffnet am Samstag um 13 Uhr. Mit dem Ticket kommt man überall rein, es sei denn, der Einlass ist nur im Rahmen einer vorab gebuchten Führung möglich. Es gilt für einen Erwachsenen mit bis zu vier Kindern (4–14 Jahre) sowie als Fahrkarte für die MVG-Shuttle-Busse auf den sechs Routen. Die Linie 90 und die Touren 91–94 fahren im Zehn-Minuten-Takt und starten am Odeonsplatz. Die Linie 95 fährt im 20-Minuten-Takt im Nordwesten Münchens. Das Programmheft liegt stadtweit aus und gibt’s auch als PDF zum Download.

Lange Nacht der Münchner Museen, Samstag, 17. Oktober, 18 bis 1 Uhr, diverse Orte