21. Oktober 2018, 18:55 Uhr Lange Nacht der Museen Im Auge des Betrachters

Rund 23 000 Besucher verbringen einen spannenden Abend zwischen Alten Meistern und moderner Kunst - nur der siebenjährige Vincent ist alles andere als begeistert

Von Stephan Handel

Die lange Nacht der Museen ist vor allem eins: langweilig - zumindest, wenn es nach Vincent geht. Vincent macht mehr und mehr den Eindruck, als sei er ein Fall für die Menschenrechtskonvention, denn schon länger als eine halbe Stunde wird er nun gezwungen, so komische alte Bilder anzuschauen, gezwungen von seinen Eltern, die offensichtlich meinen, nun könne Vincent mal sehen, was in seiner Heimatstadt alles geboten ist an bildender Kunst, wo er doch bald acht Jahre alt wird. Vincent sieht das allerdings gar nicht so recht ein. Ist doch alles langweilig.

Der fast achtjährige Vincent ist einer von - laut Veranstalterschätzung - rund 23 000 Besuchern, die am Samstagabend die Münchner Museen aufsuchten, weil man ja sonst nie dazu kommt. Gegen 19 Uhr, als es losgeht, reichen die Schlangen vor den Kassenzelten am Odeonsplatz fast bis zur Ludwigstraße, eine Menge freudig-erwartungsvoller Menschen. Die Busse der sechs Sonderlinien sind voll, wer nicht stehen will, sondern gehen, nutzt den kurzen Fußweg, zum Beispiel hinüber ins Pinakotheken-Viertel zur geistigen Einstimmung auf das, was kommt.

"Wann kommen denn jetzt endlich die Schlachten?", fragt Vincent. In die Alte Pinakothek haben ihn seine Eltern gelockt mit dem Versprechen, dort gebe es Kriegsgetümmel zu sehen, aber bislang: nichts davon. Der Vater versucht, wenigstens Willem van Heythuysen als General zu verkaufen, den Frans Hals um 1625 gemalt hat - aber nicht mit Vincent; auf der Infotafel steht, dass der Mann kein Soldat war, sondern Garnhändler. Was er anhat, das findet Vincent schon lustig, ansonsten aber: langweilig.

Mehr als 90 Häuser nahmen heuer teil an der "Langen Nacht", die Pinakotheken natürlich, die Glyptothek, das NS-Dokuzentrum, das Stadtmuseum, aber auch das Jagd- und Fischerei-, das Valentin-Karlstadt- und das Bier- und Oktoberfestmuseum. Bei der 20. Auflage zum ersten Mal dabei war die FC-Bayern-Erlebniswelt; die historische Pressekonferenz der Vereinsverantwortlichen vom Freitag wurde dort allerdings noch nicht museal aufbereitet. Das BMW-Museum, das Feuerwehrmuseum in der Hauptfeuerwache - wenn Vincent wüsste, was alles im Angebot ist, dann würde er den Rundgang mit seinen Eltern wahrscheinlich noch mehr als Zumutung empfinden. Sowieso glaubt er das nicht, dass diese ganzen Könige und Königinnen da an den Wänden tatsächlich gemalt sind: "Das ist doch fotografiert!"

Endlich: Schlacht! Albrecht Altdorfers Gemälde vom Gemetzel zwischen Griechen und Persern, bekannt als "Alexanderschlacht", beeindruckt den Buben dann doch einigermaßen. Pflichtgemäß zitieren die Erwachsenen den Spruch, der zu diesem historischen Ereignis gehört: Dreidreidrei, bei Issos Keilerei, werden aber vom Grundschüler in Verlegenheit gebracht, weil er wissen möchte, ob vor oder nach Christus. Nach kurzer Beratung und Kramerei in den Resten des Geschichtswissens wird entschieden: vor. Vincent ist's zufrieden.

Es geht mittlerweile schon auf 22 Uhr zu, und drüben an der Neuen Pinakothek gibt's bereits Blockabfertigung - erst wenn ausreichend Leute das Museum wieder verlassen haben, wird der nächste Schwung eingelassen. Vincent wird jetzt langsam wirklich maulig, denn erstens findet er, dass sein Namensvetter, der mit dem abgeschnittenen Ohr, ja auch mal was anderes hätte malen können als doofe Sonnenblumen. Und außerdem möchte er doch unbedingt noch hinüber in die Pinakothek der Moderne, denn dort, so hat er's von außen gesehen, gibt's Autos: "Vielleicht einen Lamborghini oder eine Limousine!"

Auf den Straßen gut gelaunte Menschen, ab und zu ein Oldtimer-Bus, mit dem die Leute zum MVG-Museum gefahren werden. Die Cocktail-Tram ist gut gefüllt, die Trink- und Fahrgäste machen den Eindruck, als würden sie endgültig alkoholischen Mixgetränken den Vorzug vor historischen Gemälden geben. Die Nacht dauert nochlange, bis 2 Uhr früh, und dann kann im Night Club des Bayerischen Hofs weitergefeiert werden. Da freilich liegt Vincent schon lange in seinem Bett, träumt vielleicht von Schlachten, vom Lamborghini oder wenigstens von einer Limousine.