Lokalrunde:Neu im Glas und neu am Herd

Von Franz Kotteder

Bier und Wein sind die in unseren Breiten am häufigsten zum Essen genossenen Getränke, und wie es der Zufall so haben will, finden exakt an diesem Wochenende zwei dazu passende Festivals statt. Zwischen denen kann man nun also hin- und herpendeln. Nach vier Jahren Zwangspause aufgrund der Pandemie veranstaltet Giesinger Bräu wieder seine Lange Nacht der Brauereien am 28. und 29. Juli, diesmal auf seinem Werk-2-Gelände in der Lerchenau. Mit dabei sind acht Bands - unter ihnen Jamaram und die Wuidara Pistols - sowie neben den Hausherren 21 weitere kleine Brauereien vom Garmischer Brauhaus bis zu Tilmans Biere, aber auch Batzen Bräu aus Bozen in Südtirol (Werk 2, Detmoldstraße 40, Lange Nacht der Brauereien, 28. und 29. Juli, Freitag 14 - 23 Uhr, Samstag, 11 - 23 Uhr, Tagesticket 35 Euro, Zweitagesticket 55 Euro, Shuttlebus vom U-Bahnhof Frankfurter Ring, www.giesinger-braeu.de).