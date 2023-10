Von Anton Beck, Enna Kelch und Allegra Knobloch

Alles anzuschauen, das wird auch während der 24. Langen Nacht der Münchner Museen am kommenden Samstag kaum machbar sein. Obwohl an die 90 Orte sieben Stunden lang geöffnet haben. Wer nicht durch den Abend und die Nacht hetzen möchte, kann sich für eine der sechs Bustouren durch die verschiedenen Stadtteile Münchens entscheiden. Ob "die Alternative" zwischen Kunstlabor 2 und Naturkundemuseum oder "die Geschichtsträchtige" rund um die Pinakotheken: Von 18 bis 1 Uhr starten die Shuttlebusse im Zehn-Minuten-Takt. Start- und Endpunkt ist der Odeonsplatz. Besucher und Besucherinnen können an jeder Haltestelle ein- und aussteigen und für 20 Euro das breite Kulturangebot entdecken. Tickets gibt es bei allen beteiligten Häusern sowie von 13 Uhr an am Kassenzelt am Odeonsplatz. Alle Infos zur Langen Nacht der Münchner Museen gibt es auf www.muenchner.de/museumsnacht.