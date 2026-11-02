2024 musste der Pianostar wegen eines Feueralarms abbrechen, diesmal bleibt Lang Lang ungestört im meisterlichen Vortrag. Nur bei Beethoven brennt es in den oberen Registern.

Die treffendste Definition des Virtuosen hat der große Cellomeister Emanuel Feuermann (1902-1942) einst formuliert. Er richtete sich gegen die – auch heute noch nicht verschwundene – Ansicht, es gebe einen Gegensatz zwischen vermeintlich kalten Technikern und den manchmal technisch unzulänglichen, dafür aber angeblich begnadeten wahren Musikern: „Virtuose sollte ein Ehrentitel sein ... Virtuose zu sein bedeutet: das größte Spielvermögen zu haben, das Kunstwerk zu achten und über die Fähigkeit zu verfügen, die eigene Persönlichkeit sinnvoll in das Kunstwerk einzubringen.“