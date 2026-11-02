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Konzert in der IsarphilharmonieLang Lang in München: Diesmal mit Feuer, aber ohne Alarm

Lesezeit: 2 Min.

Star am Piano: Lang Lang.
Star am Piano: Lang Lang.
Foto: Sonja Müller

2024 musste der Pianostar wegen eines Feueralarms abbrechen, diesmal bleibt Lang Lang ungestört im meisterlichen Vortrag.  Nur bei Beethoven brennt es in den oberen Registern.

Kritik von Harald Eggebrecht

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Die treffendste Definition des Virtuosen hat der große Cellomeister Emanuel Feuermann (1902-1942) einst formuliert. Er richtete sich gegen die – auch heute noch nicht verschwundene – Ansicht, es gebe einen Gegensatz zwischen vermeintlich kalten Technikern und den manchmal technisch unzulänglichen, dafür aber angeblich begnadeten wahren Musikern: „Virtuose sollte ein Ehrentitel sein ... Virtuose zu sein bedeutet: das größte Spielvermögen zu haben, das Kunstwerk zu achten und über die Fähigkeit zu verfügen, die eigene Persönlichkeit sinnvoll in das Kunstwerk einzubringen.“

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