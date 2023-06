Von Klaus Kalchschmid

Coriolan-Ouvertüre, drittes Klavierkonzert und die Fünfte: Ein solches Beethoven-Programm könnte gediegen geraten, nicht jedoch bei einem historisch informiert spielenden Ensemble wie dem Mahler Chamber Orchestra unter Andris Nelsons.

In der Isarphilharmonie setzte das überwiegend junge, fast paritätisch weiblich und männlich besetzte Orchester schon die Ouvertüre gewaltig unter Strom. Zum Triumph geriet jedoch die fünfte Symphonie. Da konnte man nicht nur hören, welche Begeisterung jede Phrase bei jedem Einzelnen auslöst, wie viel Spielfreude und welch hohen Adrenalin-Ausstoß man wohl bei allen hätte messen können. Es war auch zu sehen, wie fröhlich viele Gesichter strahlten, mit welcher Inbrunst etwa die Kontrabässe in die Saiten griffen, wie frech die Blechbläser ihre Töne herausposaunten, wie noch jede Nebenstimme zur Hauptsache wurde, ohne sich je in den Vordergrund zu drängen.

Wann hat man trotz rasanter Tempi alle Details so prägnant und deutlich gehört, dabei immer unter einen dicht gewebten Spannungsbogen gezwungen! Sicher lag das auch an der fabelhaften Akustik der Isarphilharmonie, zumal ein Platz in Reihe elf für das Hören einer mittelgroßen Besetzung geradezu ideal ist.

Am Ende gab es nicht nur herzlichen Applaus wie bereits nach jedem Satz, sondern einen kollektiven Begeisterungsschrei, der seine Entsprechung nur noch fand im Beifall nach dem dritten Klavierkonzert in c-moll, das Lang Lang immer souveräner und kontrastreicher zu spielen vermochte. So wurde auch hier das Finale zum alles überstrahlenden Ereignis. Man spürte, dass Lang unbedingt ein solches Orchester braucht, das seine scharfen Impulse binden kann mit einer ähnlichen Direktheit des Klangs, aber doch noch mehr Wärme. Das lag natürlich am Klang eines modernen Konzertflügels, der eben auch ein Perkussions-Instrument sein kann, was Lang Lang nie leugnete, obwohl er im langsamen Satz auch fein empfindsame, leise und nicht minder aufregend phrasierte Töne anschlug.