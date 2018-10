16. Oktober 2018, 19:43 Uhr Landtagswahl Verzögerungen im Münchner Wahlamt

Weil es in München zu Verzögerungen beim Zusammenzählen der Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen gekommen ist, stand bis Dienstagabend nicht fest, wer im neuen Landtag sitzen wird. Die Ergebnisse der Stimmkreise werden in Tranchen an die Landeswahlleitung übermittelt, die die Stimmauszählungen aus allen Wahlkreisen zusammenführt. Noch am Wahlabend gibt es eine sogenannte erste Schnellmeldung, die das Ergebnis der Direktkandidaten in jedem Stimmkreis sowie die Gesamtzahl der Zweitstimmen der einzelnen Parteien beinhaltet. Bis Dienstag mussten die Kommunen eigentlich eine sogenannte zweite Schnellmeldung mit Ergebnissen für jeden einzelnen Listenkandidaten durchgeben. Dies ist entscheidend für die Frage, wer in den Landtag einzieht; denn dies dürfen nur die Kandidaten mit den meisten Gesamtstimmen - also Erst- und Zweitstimme addiert. Gerüchte, wonach es in München zu Computerpannen gekommen sei und sich die Auszählung deshalb verzögert habe, wies das Kreisverwaltungsreferat zurück.