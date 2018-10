9. Oktober 2018, 18:52 Uhr Landtagswahl Roter Feuerwehreinsatz

Die Münchner Sozialdemokraten sind seit Langem von den Umfragen frustriert und hadern mit der Kampagne ihrer bayerischen Genossen. Kurz vor Schluss versuchen sie nun, das Blatt noch zu wenden - auch der Alt-OB Christian Ude mischt sich in den Wahlkampf ein

Von Dominik Hutter

Glaubt man dem Spitzenkandidaten der letzten Landtagswahl, hat es die SPD überwiegend selbst verbockt. Statt über die Fehler der CSU zu reden, lamentiere der typische Sozialdemokrat vor jeder politischen Debatte erst einmal ausführlich darüber, "dass die Agenda 2010 eine fürchterliche Fehlentscheidung war und dass das allen Kindern und Kindeskindern um die Ohren gehauen" gehöre. Das sei die sozialdemokratische Vorgehensweise, lästert Christian Ude - "wenn wir Fehler machen, kasteien wir uns zehn bis 20 Jahre lang in aller Öffentlichkeit". Wobei ja eigentlich gar nicht alles schlecht gewesen sei am Schröderschen Reformwerk und die SPD auch danach noch grandiose Erfolge gefeiert habe. Die CSU dagegen - "da imponiert sie mir" - ignoriere nonchalant die eigenen Beispiele von Versuch und Irrtum: von Wackersdorf über das G 8 und den Transrapid bis hin zu Donau-Ausbau und Bayerischem Obersten Landesgericht.

Der frühere Oberbürgermeister hat sich rar gemacht bei der eigenen Partei, die angesichts der Umfragewerte zur Landtagswahl von tiefstem Frust befallen scheint. Zu Michael Ott, dem SPD-Kandidaten für München-Mitte, aber ist Ude gekommen, um die Verdienste der Sozialdemokraten vor allem bei der Eindämmung der Mietpreise zu betonen. Die Botschaft: Was das Münchner Rathaus tun kann, habe es unter SPD-Regie auch gemacht. Das Problem liege auf der Bundesebene und dort speziell bei den Unionsparteien, dem eigenen Koalitionspartner. Was man, wie Ude findet, auch klar benennen dürfe. Es sei eine "glatte Lüge", dass das Rathaus im Alleingang den Mietanstieg bremsen könne. Zumal sich ja die Nachfrage, die aus den Standortvorteilen Münchens und dem dadurch ausgelösten Zuzug resultiere, "im Land der Freizügigkeit nicht einfach mit der Stopp-Taste aufhalten lässt".

Mit seinem Auftritt im Wirtshaus am Bavariapark übernimmt Ude eine Art Feuerwehrrolle in letzter Sekunde - auch wenn selbst der eloquente Alt-OB lediglich rund 30 Zuhörer zu der SPD-Veranstaltung anlockte. Die Sozialdemokraten sind in der Wahlkampf-Endphase deutlich aktiver geworden. Derzeit vergeht keine Woche, in der nicht ein neuer politischer Vorstoß zelebriert wird. Ein Forderungskatalog für die S-Bahn wurde eingereicht, ein wirksamerer Mieterschutz gefordert und die gesunkenen Kosten für Kinderbetreuung sollen auch auf Eltern-Kind-Initiativen ausgedehnt werden. Ob sich mit diesen Themen, die vor allem für Großstädter interessant sein dürften, das Blatt noch wenden lässt, ist allerdings unklar. Die SPD befindet sich laut den Wahlumfragen weiterhin im Sympathietief.

In der Partei ist angesichts dieser unbequemen Lage nicht nur Frust, sondern auch eine tiefe Ratlosigkeit zu spüren: Warum nur strafen die Wähler die SPD in diesem Ausmaß ab? Laut den Umfragen hat sich die Prozentzahl im Vergleich zu 2013, als Ude Spitzenkandidat war, in etwa halbiert. Man sei schon froh, wenn die SPD am 14. Oktober zweistellig abschneidet, sagt ein Genosse.

Die Niedergeschlagenheit in der SPD hat in diesem Landtagswahlkampf schon sehr früh eingesetzt. Bereits im Frühsommer schien so mancher Genosse den Kampf ums Maximilianeum mehr oder weniger aufgegeben zu haben. Die Umfragewerte waren von Anfang an schlecht, vielen Sozialdemokraten erschien der von der Landeszentrale organisierte Wahlkampf als zu bieder und zu langweilig. Während sich die Spitzenkandidatin Natascha Kohnen als seriöse Alternative zum Haudrauf Markus Söder zelebrierte und als solche auch auf den Plakaten auftauchte, vermisste so mancher Genosse aus München eine freche und schmissig formulierte Kampagne. Dass die SPD angeblich gar nicht so schnell Wohnungen bauen kann, wie sie die CSU an Investoren verschachert, schrieben die Münchner ohne Absprache mit den Spitzen der Bayern-SPD auf ihre Plakate. Der provokante Spruch passte eigentlich nicht zum bewusst betulichen Stil der landesweiten Kampagne. Dazu kommt der Gegenwind aus Berlin. Die innerparteiliche Debatte um das Ja zur Großen Koalition hat die SPD auch in München mehr erschüttert, als nach außen hin zu sehen war.

Für die Münchner SPD steht viel auf dem Spiel. 2020 sind Oberbürgermeister- und Kommunalwahlen. Es gilt, den Ruf der Landeshauptstadt als SPD-Hochburg zu verteidigen. Und die lange Ahnenreihe der Rathauschefs fortzusetzen - von Thomas Wimmer über Hans-Jochen Vogel und Georg Kronawitter zu Christian Ude und Dieter Reiter. Der amtierende OB ist denn auch häufiger Gast bei SPD-Wahlkampfveranstaltungen. Vorgänger Ude war zwar schon zum zweiten Mal im Wirtshaus am Bavariapark zu Gast - im Mai aber auf Einladung des Grünen Hep Monatzeder, der in Pasing für den Landtag kandidiert. Damals waren etwa 100 Zuhörer gekommen.