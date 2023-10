Von René Hofmann

Wahlbeteiligung: Von 910 084 Wahlberechtigten in München haben 628 645 ihre Stimme abgegeben - das entspricht 69,1 Prozent. Damit lag die Wahlbeteiligung niedriger als bei der letzten Landtagswahl 2018 (-3,6 %) und auch niedriger als im Landesdurchschnitt (73,3%). Was auffällt: In den Städten fällt die Wahlbeteiligung generell niedriger aus. Lediglich Bamberg (71 %) und Regensburg (70,1%) kamen auf höhere Werte als München. Hier war die Beteiligung in den Stadtbezirken Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Au-Haidhausen und Untergiesing-Harlaching mit 73,2 Prozent am höchsten. Mit Abstand am niedrigsten fiel sie in Milbertshofen-Am Hart aus (56%).