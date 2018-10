23. Oktober 2018, 11:09 Uhr Landtagswahl Stimmkreis Moosach soll wohl neu ausgezählt werden

Das Kontrollgremium muss die Neuauszählung noch offiziell veranlassen. In dem Stimmkreis setzte sich ein grüner Direktkandidat mit einem knappen Vorsprung gegen die CSU durch.

Von Heiner Effern

Die Auszählung der Landtagswahl im Stimmbezirk Moosach wird wohl wiederholt. Das kündigte Thomas Böhle, Leiter des Kreisverwaltungsreferats (KVR), am Dienstagvormittag im Stadtrat an. Mitarbeiter seines Hauses würden demzufolge am Mittwoch und Donnerstag das Ergebnis kontrollieren. Offiziell veranlassen muss dies am Nachmittag noch das oberste Kontrollgremium der Wahl in München, der Stimmkreisausschuss.

Dem sitzt allerdings Böhle selbst vor, stimmberechtigt sind neben ihm drei Stadträte der CSU, zwei der SPD und einer der Grünen. Es gilt als sicher, dass sich eine Mehrheit für den Vorschlag einer Neuauszählung findet. Im Stadtrat wurde zudem eine neue Panne bekannt. So sollen laut CSU die Briefkästen am KVR, in denen Wähler ihre Briefwahlunterlagen einwerfen konnten, so überfüllt gewesen sein, dass Bürger ihre Unterlagen einfach oben drauf ablegten. Böhle räumte ein, das die Leerung am Wahlwochenende nicht ausreichend gewesen sei. "Es spricht aber nichts dafür, dass Briefe verloren gingen`, sagte er im Stadtrat.

Böhle betonte weiter, dass es keine rechtliche Verpflichtung für eine Neuauszählung gebe. Es läge kein Hinweis vor, dass das ermittelte Endergebnis fehlerhaft sei. In Moosach hatte der Direktkandidat der Grünen, Benjamin Adjei (Grüne) mit 87 Stimmen Vorsprung hauchdünn gegen Mechthilde Wittmann (CSU) gewonnen. Diese hat bereits vergangenen Woche vergeblich versucht, ihren Stimmbezirk wegen der knappen Niederlage neu auszählen zu lassen. Doch in der Zwischenzeit wurden eine Reihe von Pannen in der Wahlnacht bekannt. KVR-Chef Böhle räumte unter anderem ein, dass bei den Schnellmeldungen an den Landeswahlleiter die Ergebnisse aus 41 Wahllokalen geschätzt wurden. Grund waren massive Probleme mit der IT bei der Ergebnisübertragung von den Wahllokalen ins KVR. Diese Schätzungen seien aber nicht ins Endergebnis eingeflossen, erklärte Böhle. Dem lägen die tatsächlich gezählten Stimmen aus der Stadt zugrunde. Es gehe bei der Neuauszählung lediglich darum, "jeden Zweifel" an der Landtagswahl zu beseitigen.

Laut Böhles Bericht war Moosach als einziger der neun Stimmbezirke München von Schätzungen verschont geblieben. Alle anderen Ergebnisse hätten bei den Schnellmeldungen hochgerechnete Werte enthalten. Dafür hätte man sich Zahlen aus der vergangenen Wahl und benachbarter Stimmkrise bedient. Der Stadtrat stellte unmissverständlich klar, dass sowohl die IT-Pannen als auch Schätzungen bei Schnellmeldungen nicht mehr vorkommen dürften. "Noch einmal möchten wir das alle miteinander nicht erleben", sagte Bürgermeisterin Christine Strobl.