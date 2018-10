7. Oktober 2018, 19:04 Uhr Landtagswahl in München Stimmkreis 108: Schwabing

Das sind die Kandidaten im Münchner Stimmkreis Schwabing.

Ludwig Spaenle (CSU)

Isabell Zacharias (SPD)

Harald Müller (Freie Wähler)

Christian Hierneis (Grüne)

Wolfgang Heubisch (FDP)

Martina Ripke (Linke)

Angela Settele (Bayernpartei)

Thomas Prudlo (ÖDP)

Thomas Mayer (Piraten)

Matthias Helmer (AfD)

André Wächter (LKR)

Stephan Lessenich ("mut")

Lukas Reindl (Die Partei)

Peter Schippl (Partei für Gesundheitsforschung)

Jürgen Hackbarth (V-Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer)

Der neue Zuschnitt der Münchner Stimmkreise Bei der Landtagswahl 2013 sah München im Großen und Ganzen noch wie eine Torte aus - acht Stimmkreise reichten vom Stadtrand gen Zentrum. Inzwischen hat das Gebäckstück eine Füllung erhalten: München-Mitte. Der neue neunte Stimmkreis 109 erstreckt sich vom Westend bis nach Haidhausen. Vier umliegende Bezirke mussten Gebiete abtreten.

Der Stimmkreis des Münchner CSU-Chefs Ludwig Spaenle mit 92 572 Stimmberechtigten gilt in seiner Partei traditionell als schwierig. Wenn Spaenle sein Mandat in Schwabing nicht verteidigen kann, wird es schwer: Über die Liste wird kaum ein CSU-ler in den Landtag einziehen. Bei der Stimmkreis-Reform wurden Straßen mit vielen SPD- und Grünen-Wählern abgetrennt. In den neuen Strukturen gerechnet verdoppelt sich Spaenles Vorsprung von 2013 vor seiner Konkurrentin Isabell Zacharias (SPD) auf fast fünf Prozent. Der Zwei- wird nun zum Dreikampf: Auch Christian Hierneis (Grüne) hat Chancen.