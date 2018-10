8. Oktober 2018, 13:00 Uhr Landtagswahl in München Stimmkreis 105: Moosach

Das sind die Kandidaten im Münchner Stimmkreis Moosach.

Mechthilde Wittmann (CSU)

Diana Stachowitz (SPD)

Lilian Edenhofer (Freie Wähler)

Benjamin Adjei (Grüne)

Albert Duin (FDP)

Tony Guerra (Linke)

Stephan Mannseicher (Bayernpartei)

.Veronika Kahl (ÖDP)

Arnold Schiller (Piraten)

Michael Groß (AfD)

Dietmar Hölscher (Mut)

Alexander Pschigoda (Die Partei)

Bernhard Schwarz (Tierschutzpartei)

Susanne Preisinger (V-Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer)

Moosach mit seinen 96 878 Wahlberechtigten ist einer von nur zwei Stimmkreisen, in denen die Frauen den Kampf um das Direktmandat wohl unter sich ausmachen werden. Da wäre zum einen Mechthilde Wittmann von der CSU, die 2013 noch im Stimmkreis Milbertshofen antrat und dort der SPD-Bewerberin Ruth Waldmann unterlag. Nun tritt sie gegen Diana Stachowitz an, die vor fünf Jahren knapp 32 Prozent der Erststimmen holte und sich damals dem CSU-Politiker Joachim Unterländer geschlagen geben musste, dessen Ergebnis sich bei knapp 40 Prozent einpendelte. Unterländer tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. So kommt es zum Duell der Frauen.