7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Landtagswahl 2018 Die Quadratur der Stimmkreise

Beendet die bayerische Landtagswahl am Sonntag, 14. Oktober, die Karriere des früheren CSU-Kultusministers Ludwig Spaenle? Erobern die Grünen ihre ersten Direktmandate in der Landeshauptstadt? Verliert die bedeutendste SPD-Bastion im Freistaat ihren Einfluss und wie stößt das Wahlergebnis das Personalkarussel im Münchner Rathaus an? Diese und andere Fragen klärt eine große SZ-Übersicht zur Landtagswahl 2018 mit allen Münchner Direktkandidaten und deren Chancen auf den Einzug ins Maximilianeum. Spannend wird die Wahl auch, weil München aufgrund der steigenden Einwohnerzahl statt in acht nun in neun Stimmkreise aufgeteilt ist. Der neue Zuschnitt könnte in einigen Stadtteilen angestammte Wählerklientel durcheinanderschütteln. In Hadern etwa dürfte die CSU profitieren, in Bogenhausen dagegen könnten SPD und Grüne eher verlieren, Letzteren geht hier ein großer Teil ihrer Hochburg Au-Haidhausen ab.