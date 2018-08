22. August 2018, 18:54 Uhr Landtagswahl CSU plant eigenen München-Wahlkampf

Die Münchner CSU will sich nun doch vor der Landtagswahl zu einem Bezirksparteitag treffen. Zuvor war geplant, den Parteitag nach der Wahl abzuhalten, jetzt soll er am 3. September stattfinden. Die CSU nutzt damit die Gelegenheit, im Wahlkampf einen starken Akzent auf Münchner Themen zu legen. Ministerpräsident Markus Söder hatte zuvor angekündigt, extra für München ein eigenes Wahlprogramm zu verfassen. Ob es auf dem Parteitag offiziell verabschiedet wird, ist noch offen. Erstmals plant die CSU für München und den S-Bahn-Raum, in dem grob geschätzt etwa jeder fünfte Wähler wohnt, einen eigenen Wahlkampf. Dies habe man schon länger vorgehabt, hieß es aus der Staatskanzlei. Eine wichtige Rolle dürfte bei den Überlegungen aber die "Ausgehetzt"-Demo in München gespielt haben, bei der mindestens 30 000 Menschen gegen die CSU protestierten. In München sollen deshalb andere Schwerpunkte gesetzt werden als im Rest von Bayern. Die CSU will vor allem auf Großstadtthemen setzen wie der Verkehrskollaps oder steigende Mieten. Aber auch der Vielfalt einer kosmopolitschen Stadtgesellschaft will sie gerecht werden. Während die CSU auf dem Land vor allem die AfD als Hauptgegner ansieht, hat sie in der Stadt wohl eher die Wähler der Grünen im Blick.