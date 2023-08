Landtagswahl in Bayern:Was die Parteien für München tun wollen

Von Heiner Effern und Joachim Mölter

Kommunalpolitiker debattieren, werkeln, streiten um Lösungen - und stoßen oft an Grenzen. Bundesgesetze und Landesvorgaben setzen einen häufig sehr engen Rahmen, in dem der Stadtrat selbständig handeln kann. Umso wichtiger ist es für die Münchnerinnen und Münchner, wie die Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober ausgeht. Zumal der Freistaat Großprojekte verantwortet, die die Zukunft der Stadt prägen könnten: den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke oder den Konzertsaal im Werksviertel.