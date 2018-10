14. Oktober 2018, 19:09 Uhr Reaktionen zur Landtagswahl Entsetzen bei Münchner SPD und CSU

Die Spitzen von CSU und SPD in München haben ernüchtert bis fassungslos auf die ersten Prognosen zur Landtagswahl reagiert.

Christian Ude (SPD) sagte: "Wir haben ein Desaster erwartet, es scheint noch schlimmer zu kommen."

Georg Eisenreich, Vize der Münchner CSU, stärkte Ministerpräsident Markus Söder den Rücken.

Die Münchner Grünen-Chefin Gudrun Lux jubelte, man habe in der Stadt mehr erreicht, "als jemals unser Wahlziel war".

Die Spitzen von CSU und SPD in München haben ernüchtert bis fassungslos auf die ersten Prognosen zur Landtagswahl reagiert. Ein Debakel sei dieses Ergebnis, sagte die Münchner SPD-Chefin Claudia Tausend. Schuld daran sei eine Polarisierung im Wahlkampf, von der letztlich die AfD und die Grünen profitiert hätten. Der Fraktionschef der SPD im Stadtrat, Alexander Reissl, fand noch deutlichere Worte. "Dass die SPD eine Zehn-Prozent-Partei werden könnte, hätte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können." Ursachenforschung sei nun gefragt, ist in den Reihen der Genossen zu hören, die sie im Münchner Schlachthof versammelt haben und die es sich nicht wirklich erklären können, dass die SPD so drastisch abgestürzt ist.

Christian Ude (SPD), der München von 1993 bis 2014 als Oberbürgermeister regierte und der 2013 als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl antrat, sagte: "Wir haben ein Desaster erwartet, es scheint noch schlimmer zu kommen." Die SPD befinde sich "im freien Fall", habe die Hälfte ihrer Wähler "verloren oder abgestoßen" - nun seien "grundlegende Konsequenzen" erforderlich, "da muss alles auf den Prüfstand". Seine Parteifreundin Ruth Waldmann, die vor fünf Jahren das einzige Direktmandat der SPD geholt hatte, sprach von einem "katastrophalen" Ergebnis. "Ich hoffe, dass die Schockwellen in Berlin ankommen, wir müssen raus aus der großen Koalition."

Georg Eisenreich, Vize der Münchner CSU und Europaminister im Kabinett, stärkte derweil Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Rücken: "Ich werde mich an Personaldiskussionen nicht beteiligen. Wir müssen jetzt eine stabile Regierung bilden." Für das Ergebnis machte er die Bundespolitik verantwortlich: Die CSU könne sich nicht davon abkoppeln, dass die Union bundesweit bei 26 Prozent liege.

Große Freunde bei den Grünen

Bei den Münchner Grünen war die Freude groß. "Auch in München bricht eine neue Zeit an: keine gesellschaftliche Mehrheit mehr für Schwarz-Rot", sagte ihr Fraktionschef im Rathaus, Florian Roth. Die Grünen seien auf dem Weg zur stärksten Kraft, "das Erdbeben wird auch das Rathaus erreichen", wo SPD und CSU gemeinsam regieren. Und sollten die Sozialdemokraten im Rathaus künftig mit wechselnden Mehrheiten arbeiten wollen, da stünde seine Partei dafür zur Verfügung. Die stellvertretende Grünen-Bundesvorsitzende Jamila Schäfer, die aus der Landeshauptstadt kommt, sagte: "Die starke Zivilgesellschaft in München wurde nicht müde, immer wieder zu demonstrieren und klare Kante gegen Hass und Hetze zu setzen. Wir haben genau das glaubhaft vertreten." Man habe in der Stadt mehr erreicht, "als jemals unser Wahlziel war", jubelte die Münchner Grünen-Chefin Gudrun Lux. Ich bin sicher, dass wir mit dem Ergebnis ein Zeichen setzen weit über München hinaus."

Jubel in der Muffathalle: Bei den Grünen war die Begeisterung über das Ergebnis nach der ersten Prognose riesig. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Dass es für ihre Partei vermutlich nicht reichen würde - die Enttäuschung darüber war Brigitte Wolf (Linke) am Abend anzusehen. Zwar habe man zugelegt, das sei eine gute Basis für die Kommunalwahlen in eineinhalb Jahren. Dass die Linke sich stark in den überparteilichen Münchner Bündnissen wie "Ausgehetzt" engagiert habe, sei absolut richtig gewesen. "Politik ist mehr als wählen gehen", sagte Wolf. Der Kampf gegen den Rechtsruck müsse weitergehen.

Einzelne Ergebnisse aus den Münchner Wahllokalen lagen da noch nicht vor. Mithin war unklar, ob sich der Aufschwung der Grünen auch bei der Vergabe der Direktmandate niederschlägt. Sie hatten sich vor der Wahl Hoffnung gemacht, dass Ludwig Hartmann im neuen Stimmkreis München-Mitte erstmals in der Geschichte des Freistaats ein Direktmandat für die Grünen erringen kann. Auch Christian Hierneis, dem München-Chef des Bundes Naturschutz, wurden in Schwabing Chancen eingeräumt - so wie auch Gülseren Demirel in Giesing und Katharina Schulze in Milbertshofen. Demirel schwärmte am Abend über die ersten Prognosen, eine "richtig große Freude" sei das - nach der Stimmung im Wahlkampf aber keine ganz große Überraschung mehr für sie.

Bei der Landtagswahl 2013 wurde die CSU mit 36,6 Prozent der Gesamtstimmen die Siegerin in der Landeshauptstadt. Der SPD gelang es in München zugleich, ihren seit 1994 anhaltenden Abwärtstrend bei Landtagswahlen umzukehren - was vermutlich vor allem daran lag, dass der damalige Oberbürgermeister Ude für sie als Spitzenkandidat in den Landtag zog. Die SPD kam auf 32,1 Prozent der Stimmen, die Grünen auf 12,1 Prozent. Die Freien Wähler holten 4,6 Prozent in der Stadt, die FDP 5,6 Prozent und die Linke 2,3 Prozent.