Von Heiner Effern

Der Wahlkampf um die Mandate im bayerischen Landtag nimmt Schwung auf, die CSU macht landauf, landab in den Bierzelten Dampf. Am Dienstag sprach Ministerpräsident Markus Söder in Trudering. Zwei Tage zuvor waren hier allerdings die Tischdecken noch weiß-grün bedruckt, die Konkurrenz will dagegenhalten. Beim Duell in München wird es um jeden Quadratzentimeter gehen, bei der vergangenen Landtagswahl haben die Grünen in der Stadt sensationell gewonnen und die Mehrheit der Direktmandate geholt. Die SZ vergleicht die Festzelt-Frühform der Kontrahenten beim ersten, fast direkten Aufeinandertreffen.