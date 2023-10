Bei der AfD-Wahlparty im bayerischen Landtag soll ein Journalist angegangen und in seiner Arbeit behindert worden sein. Der Fotograf, der für eine Bildagentur akkreditiert war, wollte nach eigener Aussage die Reaktionen der AfD-Anhänger auf die Hochrechnungen aufnehmen. Daraufhin sei er von einer Gruppe bedrängt und aufgefordert worden, die Fotos zu löschen. Das habe er abgelehnt. Kurze Zeit später, als er noch einmal jubelnde AfD-Anhänger fotografierte, sei er abermals bedrängt worden, diesmal von einer Gruppe von fünf bis sechs Personen, die er gar nicht aufgenommen habe, schreibt der Journalist in einer E-Mail an Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt.