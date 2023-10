"Was soll ich tun, wenn ich von keiner Partei überzeugt bin?"

Bei der vergangen Landtagswahl in Bayern lag die Wahlbeteiligung bei 72 Prozent. Fünf Wahlberechtigte berichten, warum sie nicht wählen gehen - oder absichtlich ungültig wählen

Von Max Fluder und Stefanie Witterauf

Lena, 44, Klavierlehrerin: "Ich wähle nicht grundsätzlich nicht, sondern dann nicht, wenn ich meine Stimme niemanden geben möchte. Gerade erwachsen geworden, habe ich zum Beispiel mit großer Freude bei der Bundestagswahl gewählt. Und zwar mit Briefwahl, weil ich schon wegen meines Musikstudiums nach Holland gezogen bin. Dort habe ich zwei Jahre lang neben Klavier noch zusätzlich Politikwissenschaft studiert. Damals habe ich zum ersten Mal das ganze System verstanden - davor wurde zwar viel mit der Familie über Politik gesprochen, aber tiefgehend waren die Gespräche am Küchentisch nicht. Ich habe eher das gewählt, was meine Eltern gewählt haben, als eigene Entscheidungen zu treffen. Durch das Studium habe ich die Grundlagen der Demokratie verstanden, ihre Aufgabe und die verschiedenen Säulen. Auch welche Rolle Medien spielen. Doch der Medienkonsum und der politische Diskurs haben sich verändert. Oft gibt es nun Politik, die von Feindbildern getrieben wird. Gender, Klima, Krieg und Frieden. Auch Corona hat zu einer enormen Spaltung geführt. Es sind meist identitätspolitische Themen, die Parteien in ihrem Wahlkampf bewerben, finde ich. Da ziehe ich mich raus."