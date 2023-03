Landtagswahl in Bayern 2023

Von Benjamin Probst

Sowohl CSU als auch FDP haben im Stimmkreis München-Schwabing altgediente Politiker aufgestellt. Bei der CSU soll Ludwig Spaenle um das Direktmandat kämpfen. Bei der Landtagswahl 2018 hatte der damalige Kultusminister sein Direktmandat mit mehr als 15 Prozent Rückstand an die Grünen verloren; er ist seitdem Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung und rückte 2020 in den Landtag nach.

Für die FDP tritt Wolfgang Heubisch an, der frühere Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Aktuell ist der Liberale Vizepräsident des Landtags. Favorit für das Direktmandat ist Christian Hierneis von den Grünen, der 2018 mit deutlichen 14,3 Prozentpunkten Vorsprung den Stimmkreis erstmals gewann. Er sitzt im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz des Landtages.

Im Stimmkreis München-Schwabing findet man die jüngste Wählerschaft Münchens. Die Wahlberechtigten zwischen 18 und 34 machen 36,1 Prozent der rund 91 000 Wähler aus. Gleichzeitig gibt es hier mit 61,5 Prozent die zweitmeisten Einpersonenhaushalte; nur München-Mitte hat noch mehr. Der Stimmkreis erstreckt sich von Altstadt-Lehel über die Maxvorstadt bis hin zu Schwabing-Freimann.

Die Sozialdemokraten gehen mit Lars Mentrup, den Sprecher ihrer Fraktion im IT-Ausschuss des Stadtrats, in den Wahlkampf. Der Kandidat der Freien Wähler, Horst Engler-Hamm, ist Bezirksausschussmitglied in Schwabing-Freimann, Zahnarzt und Honorarkonsul der Republik Nicaragua in Bayern. Die AfD hat Martin Köppl aufgestellt, der zum ersten Mal für die Partei kandidiert.

Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten im Stimmkreis München-Schwabing: