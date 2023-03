Von Benjamin Probst

Es handelt sich um den zuletzt am härtesten umkämpften Münchner Stimmkreis bei Landtagswahlen - 2018 musste sogar mehrmals ausgezählt werden. Nur 63 Stimmen Vorsprung brachten den zu diesem Zeitpunkt unbekannten Benjamin Adjei von den Grünen in den Landtag. Sein Fachgebiet sind Digitalisierung und Datenschutz. Seine damalige Konkurrentin Mechthilde Wittmann von der CSU tritt nicht mehr an. Stattdessen kämpft der frühere Münchner Personalreferent Alexander Dietrich um das Direktmandat.

Der Stimmkreis München-Moosach schließt die Stadtbezirke Feldmoching-Hasenbergl und Moosach sowie Teile von Neuhausen-Nymphenburg ein. Etwa 96 000 Menschen werden hier zur Wahl aufgerufen. Die SPD erzielte in Moosach 2018 mit 14,9 Prozent das beste Erststimmenergebnis in München.

Die Sozialdemokraten stellten mit der Abgeordneten Diana Stachowitz erneut eine erfahrene Sozialpolitikerin auf. Sie gehört dem Landtag bereits seit 2008 an. Linus Springer, Pressesprecher seiner Partei in München und Büroleiter von Kultusminister Michael Piazolo, tritt für die Freien Wähler an. Die FDP nominierte ihren stellvertretenden Stadtvorsitzenden, den Rechtsanwalt Felix Meyer. Die AfD hat den Diplom-Ingenieur Andreas Reuter in Stellung gebracht.

Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten im Stimmkreis München-Moosach: