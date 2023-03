Von Benjamin Probst

Bei der Landtagswahl 2018 hat die CSU den Stimmkreis München-Hadern noch mit 28 Prozent gewonnen. Doch der Abstand zu den Grünen war denkbar gering. Mit lediglich 1,9 Prozentpunkten Vorsprung konnte der damalige bayerische Europaminister Georg Eisenreich (CSU) als Direktkandidat in den Landtag einziehen; er wurde anschließend bayerischer Justizminister.

Florian Siekmann von den Grünen, Eisenreichs Konkurrent ums Direktmandat, bekam über die Liste einen Platz im Maximilianeum und wurde Sprecher für Europa- und Queerpolitik seiner Fraktion. Siekmann wird dieses Jahr zum zweiten Mal versuchen, das Direktmandat im Münchner Südwesten zu erlangen. Es wird spannend, ob Eisenreich als Münchner CSU-Vorsitzender den Stimmkreis für seine Partei halten kann.

Der Stimmkreis mit der Nummer 101 setzt sich zusammen aus Hadern, Sendling-Westpark sowie Teile von Laim und Thalkirchen-Forstenried-Fürstenried-Solln. Insgesamt dürfen ungefähr 99 000 Bürger wählen. Mit Hadern liegt der durchschnittlich älteste Stadtbezirk in dem Stimmkreis, hier liegt der Altersdurchschnitt bei 43,3 Jahren. Die Wählerschicht 60 plus macht fast 34,7 Prozent der im Stimmkreis Wahlberechtigten aus - der höchste Wert in München.

Für die SPD tritt Micky Wenngatz an, die Stadträtin setzt sich unter anderem für Gleichstellung ein. Die Freien Wähler schicken die Referendariatsanwärterin Loraine Bender-Schwering ins Rennen, die aktuell noch im Bezirksausschuss aktiv ist. Für die FDP tritt die Studentin für Grundschullehramt Laura Reif an, die sich auch in der Bildungspolitik engagiert, genauso wie der AfD-Kandidat Christian Unzner. Der Diplom-Berufspädagoge ist aktuell Schatzmeister in seinem Kreisverband.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten im Stimmkreis München-Hadern: