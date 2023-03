Die CSU erhielt hier 2018 ihr bestes Erststimmen-Ergebnis in München, trotzdem war der Abstand zu den Grünen nicht allzu groß. In diesem Jahr treten zwei Landtagsabgeordnete nicht mehr an.

Von Benjamin Probst

München-Pasing gehört zu den Stimmkreisen, in denen die CSU traditionell gut abschneidet. Der frühere Münchner Bürgermeister Josef Schmid erzielte bei der Landtagswahl 2018 mit 30,8 Prozent das beste Erststimmen-Ergebnis seiner Partei in der Stadt, er tritt auch in diesem Jahr wieder als Direktkandidat an. Dennoch musste er im Ex-Bürgermeister-Duell mit Hep Monatzeder (Grüne) mehr um sein Mandat zittern als gedacht. Der prominente Grüne tritt dieses Jahr nicht mehr an, seine Partei nominierte als Nachfolgerin Julia Post. Die Stadträtin setzt sich unter anderem für Müllvermeidung und "sozial-ökologische Geschäftsmodelle" ein.

Der Stimmkreis Nummer 106 im Münchner Westen umfasst neben Pasing auch Ober- und Untermenzing, Allach, Aubing, Lochhausen, Langwied sowie den westlichen Teil von Laim. Hier wohnen die Münchner mit durchschnittlich 21,8 Jahren am längsten in der Stadt, der Stimmkreis München-Hadern liegt mit 21,6 Jahren direkt dahinter. Ungefähr 110 000 Menschen dürfen hier wählen.

Wie bei den Grünen gibt es auch bei der SPD einen Kandidatenwechsel. Der Landtagsabgeordnete Florian Ritter hört auf, stattdessen will für die Sozialdemokraten jetzt die bisherige Bezirkstagsabgeordnete Katja Weitzel in den Landtag. Die Freien Wähler stellen Werner Weigand auf. Der Vertragssachbearbeiter im Ruhestand war viele Jahre im Vorstand von Verdi und kandidiert das erste Mal für ein politisches Amt. Neben der CSU nominierten auch die Freien Demokraten mit Albert Duin einen amtierenden Landtagsabgeordneten. Für die AfD tritt der Stadtrat Markus Walbrunn an.

Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten im Stimmkreis München-Pasing: