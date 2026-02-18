Die Stadt München wird vorerst keine Tempo-30-Schilder an der Landshuter Allee aufstellen. Das sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Nach Klagen zweier Anwohner und der Deutschen Umwelthilfe hatte das Verwaltungsgericht München im Eilverfahren angeordnet, dass die Stadt das 30er-Tempolimit wieder einführen müsse. Reiter hatte im Januar angeordnet, dass auf dem 2,5 Kilometer langen Streckenabschnitt des Mittleren Rings wieder Tempo 50 zu gelten habe, nach dem der Grenzwert für Stickstoffdioxid zwei Jahre in Folge unterschritten worden war.

Der Anwalt der privaten Kläger, der auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) vertritt, hatte angekündigt, einen „Antrag auf Androhung eines Zwangsgeldes“ einzureichen. Das werde nun geschehen, wie ein Anwohner auf Nachfrage der SZ erklärte. Die Kläger hatten Reiter eine Frist bis Mittwochnachmittag gesetzt.

Der OB gab sich am Mittwochnachmittag indes gelassen. Die städtischen Juristen prüften einen sogenannten Rechtsbehelf und würden eine „Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung“ beantragen. „Es gibt überhaupt keinen Grund für eine Eilentscheidung“, sagte Reiter. Und er kündigte an, wenn es keinen Rechtsbehelf gebe, werde die Stadt Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof einlegen. Die Grenzwerte würden eingehalten, sogar unterschritten, betonte der OB erneut. Es bestehe keine Gefahr für Leib und Leben.

Zum Hintergrund: Reiter hält es für unsinnig, die jetzigen Tempo-50-Schilder durch Tempo-30-Schilder am Ring zu ersetzen, bevor der neue Luftreinhalteplan beschlossen ist. Dort soll dann wieder Tempo 50 gelten. Wenn man dann wieder die Beschilderung ändern müsste, würde das seiner Schätzung nach etwa eine Viertelmillion Euro kosten. Wenn die Grenzwerte überschritten würden, so der OB, „müsste man sofort handeln“. Solange das nicht der Fall ist, sieht er diese Notwendigkeit aber nicht.