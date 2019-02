24. Februar 2019, 18:27 Uhr Landsberger Straße Betrunkener sprüht sich komplett mit blauem Autolack an

Der 18-Jährige war nach einer alkoholreichen Party auf einem Firmengelände gestrandet und sperrte sich versehentlich in einer Kammer ein. Dort war auch der Autolack gelagert - das brachte ihn wohl auf Ideen.

Auf einem Firmengelände an der Landsberger Straße hat ein Angestellter am Samstagmorgen einen splitternackten Mann angetroffen, der gleich in zweierlei Hinsicht blau war: Er war völlig betrunken und obendrein am ganzen Körper mit Autolack besprüht.

Der 18-Jährige war nach einer alkoholreichen Party in eine Kammer eingedrungen, in der auch der Lack gelagert war, hatte sich dort versehentlich eingesperrt und irgendwann in den darauffolgenden Stunden ausgezogen und selbst besprüht. Die zu Hilfe gerufene Polizei alarmierte sicherheitshalber einen Rettungsdienst. Strafrechtliche Konsequenzen hat der Vorfall nicht.