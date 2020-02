Wenn Bayerns Schüler am Freitag ihre Zwischenzeugnisse erhalten, bieten die oberbayerischen Schulberatungsstellen sowie die staatliche Schulberatungsstelle für München Stadt und Landkreis einen verstärkten Telefonservice an. Die Beratungsstelle für Stadt und Landkreis ist für Eltern und Schüler am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Februar, sowie am Montag und Dienstag, 17. und 18. Februar, jeweils von 9 bis 16 Uhr unter folgender Telefonnummer erreichbar: 089/558 99 89-60.

