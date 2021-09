Maskenpflicht, Tests und Impfnachweise: Was Urlauber auf ihren Reisen in andere Länder erlebt haben. Sieben Protokolle

Von Iris Hilberth, Bernhard Lohr, Michael Morosow, Claudia Wessel, Alina Wittig

Die großen Ferien sind vorbei, der zweite Corona-Sommer liegt nicht nur hinter Familien mit schulpflichtigen Kindern. Genau wie in Deutschland ist die Pandemie überall in Europa nach wie vor ein beherrschendes Thema. Steigende Inzidenzen, Maskenpflicht, Corona-Tests und das Vorzeigen von Impfnachweisen gehören auch in den Reiseländern zum Alltag, mit denen sich Einheimische und Gäste arrangieren müssen. Die SZ hat sich bei Rückkehrern umgehört, wie die Regeln an den jeweiligen Urlaubsorten umgesetzt wurden, und wollte wissen, ob und inwieweit die geltenden Vorschriften den Aufenthalt der Reisenden fernab von Unterhaching oder Unterschleißheim beeinflusst haben.