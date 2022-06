Wer in der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises München in Neukeferloh etwas erledigen will, bekommt derzeit nur schwer einen Termin. Grund ist nach Angaben des Landratsamtes der Beginn der Urlaubssaison, den viele Menschen zum Anlass nehmen, um ihre Wohnmobile, Cabriolets und Saisonfahrzeuge zuzulassen.

Bereits seit einigen Wochen verzeichne die Kfz-Zulassungsstelle eine stark steigende Nachfrage. Freigeschaltete Termine seien meist innerhalb kürzester Zeit vergeben. Daher könnten aktuell nicht alle Kunden kurzfristig bedient werden. Das Landratsamt bedauert dies und versichert, das Personal arbeite intensiv daran, alle Anfragen im Rahmen der personellen Möglichkeiten zeitnah zu bedienen. Parallel befänden sich bereits neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Einarbeitungsphase, die längerfristige Krankheitsausfälle oder Elternzeitabwesenheiten kompensieren oder zusätzliche Stellen besetzen würden.

Die Behörde weist darauf hin, dass für viele Erledigungen ein persönliches Erscheinen in der Zulassungsstelle gar nicht nötig ist: Änderungen der Halter- oder Technikdaten sowie Außerbetriebsetzungen können auch per Post vorgenommen werden. Über die Online-Zulassungsbehörde des Landkreises könne man rund um die Uhr bequem von zu Hause aus alle gängigen Fahrzeug-Zulassungen und -Abmeldungen beantragen und zum Teil sogar mit sofortiger Wirkung erledigen. Dabei ist derzeit für Online-Anträge die Pflicht des elektronischen Personalausweises außer Kraft gesetzt. Lediglich eine Zulassung mit Oldtimer- oder Saisonkennzeichen sei online nicht möglich.