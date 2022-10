Kolumne von Iris Hilberth, Garching

Die Freude der Sieger ist zumeist groß. Wenn man oben auf dem Podest steht und die Fotografen darauf warten, dass man den Pokal glücklich lächelnd in die Kamera hält. Es gibt viele Bilder von Gewinnern, die sich im Moment des Triumphes augenscheinlich über den überreichten Cup sogar dann freuen, wenn er nicht mit einem hohen Preisgeld verbunden ist. Man sieht sie mit Vasen, Tellern und Krügen, mit seltsamen Skulpturen und noch seltsameren riesigen, glänzenden Töpfen, die sie gen Himmel oder Hallendach recken. Erfolgreiche Sportler haben große Sammlungen solcher Trophäen. Schön sind die wenigsten.

So wird der Davis-Cup-Pokal unter Tennisspielern gerne als "hässlichste Salatschüssel der Welt" bezeichnet. Auch der silberne Präsentierteller für Rosenwasser, die sogenannte "Rosewater Dish", den die Siegerin von Wimbledon überreicht bekommt, gefällt nicht jeder. Trotzdem haben Steffi Graf und die Williams-Schwestern ein komplettes Tafelservice im Schrank. In anderen Sportarten ergeht es Gewinnern nicht besser: Suzann Pettersen hat für den Sieg bei einem Golfturnier im Südkoreanischen Incheon mal einen hölzernen Pokal überreicht bekommen, der aussah wie große Hasenohren. Australiens Fußballmeister haben etwas gewonnen, das eine Klobrille aus Metall doch sehr stark ähnelte. Dagegen sind der Bambi oder der Oskar Gold wert.

Einige Menschen im Landkreis München müssen jetzt Platz schaffen für einen neue Auszeichnung: Sie haben in Garching den "Zukunftspreis" des Landkreises verliehen bekommen für klimafreundliches Handeln und Nachhaltigkeit, was überaus lobenswert ist. Entsprechend groß und dadurch auch etwas sperrig fällt die überreichte Auszeichnung aus. Dieses etwa 30 Zentimeter hohe Gebilde aus Metall schafft es vermutlich nicht auf die Liste für den Schönheitspreis von Pokalen. Es erinnert eher an einen zerzausten Pac-Man. Eingeweihte wissen natürlich, dass diese Gestalt den Landkreis darstellen soll. Manche kleben sich schließlich auch die Silhouette von Sylt aufs Auto. Doch rein äußerlich ist der Landkreis München eben nicht annähernd eine so elegante Erscheinung. Vielmehr gleichen seine Umrisse bestenfalls einem Hufeisen, vielleicht auch einem vom Krümelmonster abgebissenen Keks, am ehesten aber einer Lyoner-Wurst, die sich mit hohem Fettgehalt um die Stadt München gelegt hat. Will man das im Schrank stehen haben und regelmäßig liebevoll abstauben?