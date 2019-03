15. März 2019, 22:01 Uhr Zu vergeben 751 Mandate in 29 Kommunen

Im Landkreis München sind mehr als 260 000 Menschen wahlberechtigt

Von Martin Mühlfenzl

Wenn nicht noch ein Wunder passiert, werden die Engländer, Waliser, Nordiren und Schotten in einem Jahr außen vor sein. Denn wahlberechtigt sind bei Gemeinde- und Landkreiswahlen nach Abschnitt I, Artikel 1 des Gesetzes über die Wahl der Gemeinderäte, Bürgermeister, Kreistage und Landräte (kurz: GLKrWG) alle Unionsbürger mit entsprechendem Wohnsitz, die zum Zeitpunkt der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben. Als Unionsbürger gelten Deutsche (im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes) sowie die Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die Briten dürften am 15. März 2020 also in die Röhre schauen. Dank Brexit.

Im Landkreis München werden in einem Jahr weit mehr als 260 000 Wahlberechtigte einen neuen Landrat, die 70 Mitglieder des Kreistags sowie 652 Stadt- und Gemeinderäte in den 29 Kommunen des Landkreises bestimmen. Zudem sind die Bürger in 28 Städten und Gemeinden zur Bürgermeisterwahl aufgerufen - einzig die Putzbrunner trotzen dem Kommunalwahl-Turnus. Sie haben SPD-Bürgermeister Edwin Klostermeier erst im vergangenen Jahr im Amt bestätigt; seine Amtsperiode dauert bis 2024.

Die Einwohnerzahl entscheidet, wie viele Stadt- oder Gemeinderäte in ein Gremium entsandt werden. Allerdings zählt dabei nicht der Einwohnerstand, den das Einwohnermeldeamt registriert, sondern die Angabe des Statistischen Landesamtes. Die Stadt Unterschleißheim etwa hat als größte Kommune des Landkreises längst mehr als 30 000 Einwohner, was eigentlich zur Folge hätte, dass der Stadtrat auf 40 Mitglieder anwachsen müsste. Doch das Landesamt für Statistik hat diesen Bevölkerungszuwachs offiziell noch nicht bestätigt, und so wählen die Unterschleißheimer im Frühjahr wie schon 2014 erneut 30 Stadträte.

Bei Gemeinde- und Stadtratswahlen bildet jede Kommune, bei Landkreiswahlen jeder Landkreis einen Wahlkreis; die einzelnen Wahlkreise können in Stimmkreise unterteilt werden, von denen keiner mehr als 2500 Wahlberechtigte umfassen darf.

Gewählt werden am 15. März 2020 der Landrat, die Bürgermeister, Stadt und Gemeinderäte für die Dauer von sechs Jahren; ihre Amtszeit beginnt stets am 1. Mai nach der Kommunalwahl.