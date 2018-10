25. Oktober 2018, 22:16 Uhr Zertifizierung Oberhaching offiziell fahrradfreundlich

Jetzt ist die Fahrradfreundlichkeit der Gemeinde Oberhaching offiziell besiegelt. Am Mittwoch hat die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK) fünf Gemeinden mit dem Titel ausgezeichnet, neben Oberhaching gelten jetzt auch Gunzenhausen, Lauf an der Pegnitz, Stein und Wolfratshausen als besonders geeignet für Radfahrer. Bei der Preisverleihung im Festsaal des Schlosses Dachau sagte der Vereinsvorsitzende der AGFK Bayern, Matthias Dießl: "Mit dieser Auszeichnung wird der Prozess zur systematischen Förderung des Radverkehrs in den Kommunen anerkannt und gewürdigt." Dennoch dürfe der aktuelle Stand kein Ist-Zustand bleiben, das Thema Fahrradfreundlichkeit müsse kontinuierlich weiterbearbeitet werden. In diesem Sommer hatte Oberhaching bei der Hauptbereisung der Prüfungskommission den Praxistest bestanden.