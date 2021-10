Heinrich-Heine-Preisträgerin Rachel Salamander spricht in der Gemeindebibliothek über ihr Leben als Kind von Holocaust-Überlebenden in Nachkriegsdeutschland

Von Leo Kilz, Unterhaching

Im Jahr 1949 wurde Ra-chel Salamander als Tochter zweier Holocaust-Überlebender in einem Camp für sogenannte Displaced Persons in Deggendorf geboren, aufgewachsen ist sie als Heimatlose in einem Lager in Föhrenwald bei Wolfratshausen. Über ihre Kindheit und das Leben im Lager sprach die 72-jährige Literaturwissenschaftlerin, Journalistin und Buchhändlerin am Montagabend in Unterhaching bei einer Veranstaltung von Volkshochschule und Gemeindebibliothek. Die Unterbringung von Vertriebenen und KZ-Überlebenden ist ein weitgehend unbekanntes Kapitel der Nachkriegsgeschichte, das Salamander mit ihren Vorträgen ins Bewusstsein rücken möchte.

Ihre Eltern hatten den Holocaust über-lebt, die Mutter starb aber bereits Anfang der 50er Jahre in München. "Sie hat das Überleben nicht überlebt", sagt die Tochter. 1956 war sie mit dem Vater nach München gezogen, 1983 eröffnete sie die erste Buchhandlung für jüdische Literatur in der Stadt, in diesem Jahr wurde sie mit dem Heinrich-Heine-Preis ausgezeichnet.

Weil Großbritannien in seinem damaligen Mandatsgebiet Palästina kaum fliehende Juden aufnahm, strandeten Hunderttausende ehemalige KZ-Häftlinge nach Kriegsende ausgerechnet im Land ihrer Peiniger, im Täterland. Um diesen Menschen eine Bleibe zu bieten, richteten die Alliierten Lager für displaced persons ein. Deren Versorgung oblag der US-Armee, die Verwaltung den Vorgängerorganisationen der UN-Flüchtlingshilfe. Allein im Distrikt um München gab es 19 solcher Lager. Oft waren in den Gebäuden vorher Zwangsarbeiter untergebracht gewesen oder die Anlagen entstanden direkt neben den Konzentrationslagern. Lebensmittel waren rationiert, es war kalt, erinnert sich Salamander.

Lagersprache war das heute fast ausgestorbene Jiddisch, Deutsch lernte Rachel Salamander erst in der Schule. Die Bewohner organisierten sich selbst, veranstalteten Konzerte und Lesungen, gründeten Interessensverbände, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, und gaben sogar Zeitungen heraus - oftmals in den selben Druckereien gedruckt, die während des Krieges noch antisemitische Hetzblätter verbreitet hatten. So wie wenige Jahre zuvor niemand gewusst haben wollte, warum sein jüdischer Arzt, Nachbar oder Kollege verschwunden war, so wollte nach Kriegsende niemand etwas von denen wissen, die die Gräuel überlebt hatten, berichtet Salamander. Von der Bundesrepublik, die Displaced Persons als "heimatlose Ausländer" behandelte, bekam Rachel Salamander erst 1992 einen Pass.

Inzwischen kann die Geschichte der Camps im Erinnerungsort Badehaus in Waldram nachvollzogen werden. Im Bewusstsein der Bevölkerung ist diese Episode deutscher Geschichte aber ebenso wenig angekommen wie die Frage, wem so manches Silberbesteck, das Ölgemälde im Wohnzimmer oder "die schöne Anrichte von der Urgroßmutter" in vielen deutschen Haushalten ursprünglich gehörten, beklagt Salamander. Erst zwölf Jahre nach Kriegsende wurde das letzte Lager geschlossen. Es bestand genauso lange wie die Nazi-Herrschaft.