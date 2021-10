Unter dem Motto "Nachklang" stellen derzeit drei Künstlerinnen ihre Werke in der Galerie im Ismaninger Schlosspavillon aus. An diesem Samstag, 2. Oktober, haben Interessierte die Gelegenheit, Marta Fischer, Gotlind Timmermanns und Inge Jakobsen persönlich dort zu treffen und Fragen zu ihrer Arbeit zu stellen. Die drei zeitgenössischen Künstlerinnen lassen sich vom Leben und Werk früherer weiblicher Künstlerinnen inspirieren und nähern sich diesen Persönlichkeiten in ihrer individuellen Bildsprache. Fischer übersetzt mit ihrer figurativen Malerei historische Frauenporträts in eine moderne Bildsprache. Jakobsen befasst sich mit der Lebensgeschichte von Künstlerinnen und schafft aus diesen Bezügen nonfigurative Werke. Klänge und Stimmen von Sängerinnen und Musikerinnen regen Timmermanns zu ihren ungegenständlichen Gemälden an. Das Künstlerinnen-Gespräch beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.