Der Kletterturm der Naturfreunde am Feodor-Lynen-Gymnasium wird regelmäßig für Inklusionsveranstaltungen genutzt. Am Samstag, 8. Oktober, wollen Bürgermeister und Landräte ihn gemeinsam mit Behinderten besteigen.

Von Rainer Rutz, Planegg

Mit 40 Veranstaltungen wollen die Gemeinden Gräfelfing, Planegg, Neuried und Krailling zwischen 8. Oktober und 18. November auf die Lage von behinderten Menschen hinweisen. Es sind bereits die dritten Inklusionswochen im Würmtal, sie werden wieder von den beiden Landkreisen München und Starnberg unterstützt und von der Planegger Würmtal-Insel und dem Arbeitskreis Inklusion organisiert. Gauting macht dieses Mal nicht mit. 2014 und 2017 hatten jeweils mehr als 3000 Menschen aus dem Münchner Westen teilgenommen, 2020 fiel die geplante Veranstaltungsreihe der Corona-Pandemie zum Opfer.

Bei einer Pressekonferenz in Planegg wiesen Vertreter der Würmtal-Insel und der Gemeinden am Mittwoch darauf hin, dass Behinderte in allen Lebensbereichen laut UN-Menschenrechtskonvention die gleichen Rechte haben wie Nichtbehinderte. In Deutschland sind zehn Prozent aller Menschen behindert. Sie haben keine wirkliche Lobby und müssen sich oft tagtäglich durchs Leben kämpfen, sind ständig mit "Ausgrenzungserfahrungen" konfrontiert, wie Friederike Hopfmüller von der Würmtal-Insel bei dem Gespräch mit der Presse sagte.

Es gehe darum, "eine ständige Willkommenskultur für Behinderte zu schaffen". Anna Tangerding, die in der Würmtal-Insel unter anderem als Ansprechpartnerin für Behinderte fungiert, betonte bei der Gelegenheit, die Gleichbehandlung müsse "eine Selbstverständlichkeit" werden. Der Neurieder Behindertenbeauftragte Robert Efinger sagte: "Inklusion ist ein Menschenrecht." Doch die Realität in der Gesellschaft sehe anders aus und sei "bitter". In Bayern beispielsweise würden behinderte Kinder in der Regel auf Förderschulen geschickt. "Das ist das Gegenteil von Inklusion", kritisierte Efinger.

Die vier Gemeinden wollen auch weiterhin einen finanziellen Beitrag leisten

Der Planegger Behindertenbeauftragte Fritz Haugg beklagte vor der Presse, dass immer noch viele Menschen Inklusion mit Integration verwechselten. Haugg betonte aber, dass bei "uns im Würmtal die Inklusion mitten in den Herzen der Menschen angekommen" sei. Die Bürgermeister Peter Köstler (Gräfelfing, CSU), Hermann Nafziger (Planegg, CSU), Rudolph Haux (Krailling, FDP) und Harald Zipfel (Neuried, SPD) versicherten, ihre Gemeinden würden auch weiterhin alle Bereiche der Inklusion finanziell unterstützen. Nafziger verwies beispielhaft auf die seit Jahrzehnten erfolgreiche Zusammenarbeit der Gemeinde Planegg mit dem Verein "Regenbogen" am örtlichen Wertstoffhof.

Vom 8. Oktober bis zum 18. November wird es in den vier teilnehmenden Gemeinden eine Fülle von Veranstaltungen geben: Lesungen, Diskussionen, Events aus Kultur und Sport, Workshops und Schulungen stehen auf dem Programm. Am Samstag, 8. Oktober, werden die Bürgermeister und Landräte symbolhaft zusammen mit Behinderten auf den Kletterturm der Naturfreunde am Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg steigen.

Für viele Veranstaltungen muss man sich anmelden. Dies ist möglich auf den Websites der einzelnen Veranstalter. Alle Termine und Anmeldemöglichkeiten findet man unter www.wuermtal-insel.de oder auch auf den Homepages der einzelnen Würmtal-Gemeinden.