Seniorenhilfe-Verein passt seinen Namen an das erweiterte Angebot an.

Von Rainer Rutz, Planegg

"Menschen individuell und greifbar helfen" - das ist das Motto des gemeinnützigen Vereins "Seniorenhilfe Würmtal - Zuhause Wohnen". Der Verein an sich ist ein alter Bekannter, seit mehr als 15 Jahren firmiert er im Würmtal unter dem Namen "Betreutes Wohnen zuhause". Vor einigen Monaten hat man den Namen geändert, auf einer Mitgliederversammlung wurde dies nun bestätigt. Betont wurde, dass die Namensänderung auch mit Inhalten, also einen erweiterten Hilfsangebot, einhergeht. "Im Gegensatz zu den klassischen Pflegediensten, mit denen wir oft verwechselt wurden, sowie den Möglichkeiten der großen sozialen Verbände, zeichnet unseren Verein seine Fähigkeit aus, ganz individuell und konkret auf die vielfältigen Bedürfnisse unserer Klientinnen eingehen zu wollen und zu können", erklärte Britta Acquistapace, die geschäftsführende Leiterin des Vereins.

Der wachsende Zuspruch in den Würmtal-Gemeinden spiegele sich auch in der Anzahl der neuen Klienten und Klientinnen wider, binnen eines Jahres konnten 21 neue Betreuungsverträge abgeschlossen werden. Das mag auch an den neuen Angeboten liegen: Es gibt mehr Unterstützung für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, unter anderem eine Entlastung der pflegenden Angehörigen. Eingerichtet wurde eine Alltagsbegleitung für ältere Menschen, die in verschiedenen Lebenslagen Unterstützung brauchen - etwa kleineren Gartenarbeiten. Seit einigen Monaten wird auch ein Besuchsdienst in Seniorenheimen angeboten, ferner Beratung zu allen möglichen Themen im Sozialbereich, Fahrdienste, Begleitung zu Ärzten - ein "Rundum-Paket", wie die Vorsitzende Karin Wolf sagt. Der Verein wird von den Gemeinden Planegg, Gräfelfing, Krailling, der Kraillinger Schober-Stiftung und dem Landkreis München finanziell unterstützt. Bei den Wahlen wurden Karin Wolf als Vorsitzende und Friedrich Giehl als Stellvertreter bestätigt.