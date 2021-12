Mehr als 40 Ausbildungsberufe und Duale Studiengänge, die im Würmtal und Münchner Südwesten angeboten werden, sind in der neuen Ausgabe des Ausbildungsmagazins "Get the Job 2022" zu finden. Der Wirtschafts-Club Neuried hat die Angebote von über 20 Unternehmen zusammengestellt. Das Magazin, bereits in der neunten Auflage erschienen, liegt in Rathäusern und Sportvereinen aus und ist online auf der Website des Wirtschaftsclubs www.wcn.de durchzublättern. Neben Ausbildungsangeboten enthält das Heft auch Bewerbungsstipps.