Das Wellenbad an der Würm ist von Samstag an wieder geöffnet, die Gemeinde warnt aber.

Die vielfältigen Proteste aus der Bevölkerung und von einzelnen Gemeinderäten haben offenbar Wirkung gezeigt: Das beliebte Planegger Wellenbad an der Würm wird nun doch geöffnet. Die Gemeinde teilt dazu mit, der Wasserspiegel der Würm habe sich "wieder leicht erholt". Dies erlaube eine Öffnung des Bades von diesem Samstag, 9. Juli, an. Bislang hatte die Gemeinde argumentiert, der Wasserpegel der Würm sei heuer nicht hoch genug, um ein gefahrloses Schwimmen im Fluss zu erlauben. Aus diesem Grund hatte sie ein Badeverbot verhängt. Man fürchte Sprünge vom Wasserrand aus in die Würm, welche "zu lebensgefährlichen Verletzungen" führen könnten, hieß es aus dem Rathaus. Die Kommune wäre womöglich juristisch verantwortlich und haftbar.

Das Planegger Wellenbad ist nur "eine Badestelle", wie Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) erläutert. Diese wird nicht beaufsichtigt. Gleichwohl gibt es einen Steg, eine Leiter und eine Umkleide. Für Freibäder gelten andere Vorschriften; so sind Kommunen beispielsweise verpflichtet, Bademeister zu stellen. Am Wellenbad, für das kein Eintritt verlangt wird, ist jeder Besucher für sich selbst verantwortlich. Aus dem Rathaus heißt es dazu: "Die Gemeinde bittet alle Gäste und insbesondere die Jugend, sich vernünftig zu verhalten." Entsprechende Hinweise habe man vorsichtshalber an der Badestelle angebracht. Das Wellenbad ist seit 1939 im Eigentum der Gemeinde, ein Bad gibt es an dieser Stelle aber schon seit mehr als hundert Jahren.