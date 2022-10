Es ist ein Künstlername, der neugierig macht: Nessi Tausendschön, geboren als Annette Maria Marx, ist nicht ungewöhnlich eitel, sondern war mal Zierpflanzengärtnerin. Inspiriert von einem Alternativausdruck für "Gänseblümchen" nannte sie sich "Tausendschön" und startete in den späten 80er-Jahren ihre Kleinkunstkarriere. An diesem Samstag, 15. Oktober, präsentiert die Kabarettistin und Diseuse im Ottobrunner Wolf-Ferrari-Haus ihr Jubiläumsprogramm "30 Jahre Zenit". Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin (unter anderem ist sie Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises sowie Salzburger Stieres) fasst das rückblickend so zusammen: "30 Jahre mondän kultiviertes Schabrackentum, geschmeidige Groß- und Kleinkunst, Verblüffungstanz, melancholische Zerknirschungslyrik und schöne Musik". Klingt vielversprechend und vielleicht erhellt sich an dem Abend in Ottobrunn auch die Frage, ob ihr Vorname von Brennnessel inspiriert ist. Der Kabarettabend beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Wolf-Ferrari-Haus (Telefon 089/608 08 302) oder online www.reservix.de.