Wohnungsnot:Gemeinsam gegen Obdachlosigkeit

Von Flavia Klingenhaeger, Landkreis München

Die Wohnungsnot und die wachsende Obdachlosigkeit bereiten vielen Menschen im Landkreis München Sorge - gerade in Zeiten von rapide steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten. Zwar sind besonders die direkt Betroffenen mit dem Thema Obdachlosigkeit konfrontiert, doch haben es auch die örtlichen Behörden mit dem Thema nicht leicht. Die immer komplexer werdende Rechtslage stellt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rathäuser des Landkreises vor große Herausforderungen. Wie zum Beispiel im Fall der Familie eines Spaniers: Erst lebte der Mann alleine in Oberschleißheim, anschließend in einer Pension in München. Mit einem in Spanien ausgestellten Touristenvisum reiste seine hochschwangere Frau, geboren in der Dominikanischen Republik, nach München ein. Zwei Tag später brachte sie ihr Kind zur Welt. Wer ist in diesem Fall für die Unterbringung der Familie zuständig - die Gemeinde Oberschleißheim? Die Stadt München?

Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Behörden in Fragen wie dieser Hilfe zu leisten, hat die Wohnungsnotfallhilfe der Arbeiterwohlfahrt (Awo) gemeinsam mit dem Bürgermeister von Ottobrunn, Thomas Loderer, einen Workshop zum Thema veranstaltet. Unterstützt vom unterfränkischen Regierungspräsidenten Eugen Ehmann, diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Gemeinden rechtliche Fragen zum Thema Wohnungslosigkeit und lokale Verantwortung. Ehmann unterstrich die Wichtigkeit, des kontinuierlichen und produktiven Dialog aller Akteure miteinander.

Stefan Wallner, der Leiter der Wohnungsnotfallhilfe, spricht von einer die positive Resonanz auf den Workshop. Er betonte, dass die Veranstaltung das Wir-Gefühl der Verantwortlichen aus den verschiedenen Gemeinden signifikant gestärkt habe.