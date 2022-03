Der Bau von Kommunalwohnungen erweist sich als schwierig. Das liegt nicht am Geld, sondern an den unterschiedlichen Geschmäckern der Gemeinderäte.

Der Grünwalder Kämmerer Raimund Bader hat am Dienstagabend seinen letzten Haushalt im Gemeinderat vorgestellt. Er geht noch in diesem Jahr in die Freizeitphase seiner Altersteilzeit. Nach dem ausführlichen Zahlenmarathon nahm er sich auch noch Zeit für ein paar private Mitteilungen. So etwa stellte er die Paragrafen vor, die sein Leben im Ruhestand bestimmen sollen. Paragraf 1 lautet beispielsweise: "Chef bin ich". Ob dies ein kleiner Wink in Richtung Bürgermeister Jan Neusiedl von der CSU war, der ja Gerüchten zufolge auch nach diesem Paragrafen lebt, blieb Spekulation. Bader gab aber zu, bei Paragraf 1 noch einen Zusatz vermerkt zu haben: "oder meine Frau". Das müsse die Realität des Rentnerlebens noch zeigen - ob er etwa wie 19 Jahre lang in Grünwald auch daheim die Finanzplanung managen dürfe.

Raimund Bader kann auf jeden Fall froh sein, dass er und seine Frau schon ein Haus haben. Denn wenn unklar ist, wer sagt, wo es lang geht, dann kann die Entscheidungsfindung über das Aussehen eines Gebäudes schon mal etwas länger dauern. Das zeigte die Diskussion am Dienstagabend über ein geplantes gemeindliches Wohnhaus an der Nibelungenstraße 4. Während in der Vergangenheit die Entscheidungen, dass solche Häuser gebaut werden sollten, eher pragmatisch und schnell gefällt wurden und vielleicht auch ein bisschen von oben herab, indem eine Bauweise vorgegeben wurde, hat sich das auf Wunsch von Grünen-Gemeinderätinnen nun geändert. Sie wollten mitreden und zwar im Gemeinderat und das taten sie ausgiebig.

Der bereits engagierte Architekt Alexander Steininger, der auch CSU-Gemeinderat ist, hatte um dieser neuen Demokratie willen verschiedenste Varianten entworfen, die auf dem besagten Grundstück möglich sind. Diese stellte er mit Engelsgeduld vor und beteuerte immer wieder, er habe keine Präferenzen, es sei alles möglich, nur manches etwas teurer. Die Holzständerbauweise etwa koste natürlich, was aber in Grünwald bei den kurz zuvor von Bader präsentierten Zahlen kein Problem darstellt. Diese wurde also im ersten Abstimmungsgang beschlossen.

Nur war damit noch längst nicht alles besprochen, und wie es eben so ist in Familien, Paarbeziehungen und Gruppen, da wollten die einen nur oben Holz und unten Putz, die anderen wenn schon Holz, dann überall, die nächsten Riesenfenster und Tageslicht ohne Schatten werfende Balkone, die übrigen nichts allzu Auffallendes und die anderen gerade besonders Mutiges. Neusiedl gelang es nach etwa zwei Stunden, die Debatte in den Bauausschuss umzulenken. Hat jemand was dagegen? Dann tritt Paragraf 1 in Kraft.