22. März 2019, 22:12 Uhr Wohnen Türme, die nicht nur an Wolken kratzen

Weil Baugrund nicht nur in der Stadt immer knapper wird, gelten auch im Umland Hochhäuser als Option. Doch kann höher zu bauen die Lösung sein? Vielerorts regt sich Widerstand, wer aber oben wohnt oder arbeitet, weiß dies zu schätzen

Von Bernhard Lohr

(Foto: Claus Schunk)

Hochhäuser lassen die Menschen nicht kalt. Ganz egal, ob sie in ihnen wohnen und arbeiten oder nur an ihnen vorübergehen. Das erste Hochhaus im Landkreis München wurde bereits 1959 in Haar errichtet und war mit 25,50 Metern gar nicht so außergewöhnlich. Schon damals wurde heftig darüber gestritten, wie die Orte um München sich entwickeln sollen. Ähnliche Debatten gibt es heute wieder, da die Kommunen vor der Herausforderung stehen, angesichts eines starken Zuzugs Wohnraum zu schaffen und den Hunger nach Gewerbeflächen zu befriedigen. Doch kann höher bauen die Lösung sein?